En Directo
EUROLIGA
Barça - Real Madrid, en directo: Clásico de Euroliga hoy en el Palau
Sigue en vivo el Clásico de la Euroliga entre Barça y Real Madrid de baloncesto hoy, 7 de noviembre, a las 20:30h en el Palau Blaugrana. Resultado, marcador y última hora del gran duelo europeo
Shengeila falla una canasta que estaba dentro mientras el Madrid domina con un Liles recibiendo muchos balones....
Punter falla su tiro,,, y Liles anota para el Madrid, que se escapa, 4-9
Vesely falla esta vez y Tavares machaca elaro....
Primera falta de Campazzo sobre Satoransky....
Anota Gaby Deck para el Madrid, para ponerse por delante, 4-5
Gran defensa de Shengelia sobre Liles.... y tapón de Tavares al georgiano....
Deck falla el lanzaiento y anota Vesely!
Tavares falla una canasta hecha! pero recupera el madrid el balóin
Shengelia empieza anotando, gran respuesta del georgiano!!!
Vaya trilpe de Campazzo en el segundo final!!!!
