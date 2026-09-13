El Barça reacciona en el cuarto final y se lleva la Lliga Catalana con Kevin Punter de vuelta

El Barça, en el regreso de Kevin Punter, logró recuperar la Lliga Catalana -la 26ª en su historia- después de imponerse en la final a un buen iLERNA Lleida (96-87) en un duelo que dominó el conjunto ilerdense durante tres cuartos aunque los azulgrana, con gran superioridad física y de acierto en el cuarto final (26-18) le dieron la vuelta para sumar el primer título de la temporada y con Justin Robinson como MVP.

FCB-LLEI Lliga Catalana FCB 96 87 LLEI Alineaciones Barça, 96 (18+22+26+28): Robinson (19), Brizuela (5), Umude (6), Parra (21) y Nebo (13)-cinco inicial-, Punter (14), Gibson (9), Martin (5), Nkamhoua (2), Núñez (XX), Balcerowski (2), Minaya (0). iLERNA Lleida, 87 (23+21+25+16): Hughes (9), Rodríguez (4), McGhee (18), Sanz (4), Perrin (16)- cinco inicial- Batemon (12), Ejim (14), Paulí (0), Shurna (5), Majauskas (5).

La final arrancó a un ritmo trepidante, donde ambos conjuntos metían la directa y con los azulgranas, acertados desde el triple con canastas de Robinson y Umude, que le daban una pequeña ventaja inicial a los blaugrana(8-5).

Sekulic daba muy pronto la alternativa a Kevin Punter, que vivía los primeros minutos en esta Lliga Catalana despuésde no haber participado en los dos encuentros anteriores por un tema de cargas.

A una velocidad vertiginosa, el protagonista del Lleida era Ejim, que gracias a dos triples lograba igualar la contienda (15-15). El conjunto de Gerard Encuentra lograba coger el control del duelo y tras un mate de Perrin, Sekulic tenía que para el partido ante el dominio de los ilerdenses (15-18).

El iLERNA Lleida entró en la final a todo ritmo / FCBQ

Parra anima el ataque blaugrana

Un triple de Joel Parra rompía un peligroso parcial de 0-6 y ahora era Encuentra que debía parar la final para reajustar a los suyos que ofrecían muy buena imagen en este primer cuarto a ritmo vertiginoso. Un primer cuarto dominio del Lleida (18-23).

Umoja Gibson, en una acción de la primera mitad / FCBQ

El Barça trataba de engancharse al ritmo del Ilerna Lleida, aunque los balones perdidos le penalizaba (7), mientras el rival seguía muy inspirado en ataque que le permitía mantenerse al frente del duelo (30-36). El Barça reaccionaba desde el triple con Umude logrando el segundo y una canasta bajo el aro de Balcerowski permirtía al Barça igualar el duelo (38-38) y neutralizar ese ritmo del conjunto ilerdense.

James Batemon era el catalizador del juego ofensjvo del Ilerna Lleida, que volvía a coger pequeñas ventajas gracias a los tiros libres (38-42), a pesar de su mal acierto en el triple (1 de 10).

iLERNA Lleida, en control

El Barça no encontraba el ritmo ni el acierto necesario para hacer frente al Lleida, que lograba mantener la renta y llegar al descanso por delante (40-44) en una primera mitad donde la agresividad del equipo de Encuentra pasó por encima a los blaugrana, poco incisivos y cometiendo demasiados errores.

Sekulic buscaba soluciones al buen encuentro del iLERNA Lleida / FCBQ

Brizuela cometía su tercera falta, apretando en defensa al Lleida, la única opción si querían darle la vuelta al partido. Aunque Batemon seguía a lo suyo y con un triple recuperaba el control del marcador (48-54). Lleisa seguía anotando desde el triple aunque Martin se estrenaba también desde larga distancia, en un duelo que no tenía freno, y donde Lleida sacaba mayor rédito, mucho más intenso y acertado (53-62).

Un nuevo triple de McGhee encendía las alarmas al Barça, que obligaba a Sekulic a parar el duelo ante el control del Lleida, mucho más intenso, y acertado en sus tiros. El duelo tenía claro color ilerdense a pesar de los intentos de reacción blaugrana (57-62).

Parra, uno de los destacados del Barça ante el iLERNA Lleida / FCBQ

Lesión de Brizuela

Umoja Gibson era sancionado con una falta técnica tratando de endurecer la defensa, en un duelo que subía el voltaje a medida que se acercaba el final y con el Barça necesitado de cambiar el ritmo con Punter cogiendo la responsabilidad (63-66). Malas noticias para el Barça, con Brizuela que se lesionaba el tobillo derecho tras una mala caída y dejaba el partido con todo por decidir en el cuarto final (66-69).

Punter, en su debut de la temporada, jugó unos buenos minutos para impulsar al Barça / FCBQ

Joel Parra lograba un triple que igualaba el duelo después de muchos minutos de dominio del Lleida (69-69). Un nuevo triple de Parra permitía al Barça dar la vuelta al marcador (71-72) con un Barça más acertado mientras iLERNA parecía perder fuelle con el badalonés tomando el control del duelo (19). Nebo anotaba un alley-hoop (10) con un Barça más acertado y tomando las riendas del partido con un sublime Parra (80-75).

Punter, con un triple, daba la máxima renta al Barça que ponía la directa en la final (85-75). Robinson, otro de los destacados blaugrana (19 y 7 asistencias), mantenía la diferencia de 10. iLERNA Lleida no se entregaba (89-84) aunque las individualidades del Barça hacían daño al Lleida que se quedó sin pilas, y la Lliga Catalana regresa a las vitrinas del Barça (96-87), en un buen inicio de campaña del equipo de Sekulic que le debe dar impulso de cara a la nueva campaña.