El Barça rastrea el mercado Eurocup por falta de dinero

El Barça sigue trabajando de lleno en la planificación de la plantilla de la próxima temporada. Una vez terminada la presente campaña, con la eliminación en el playoff de la Liga Endesa a manos de Unicaja, los despachos de la sección trabajan con el objetivo de mantener un equipo competitivo y que pueda luchar por todos los títulos y competiciones en las que participe.

El primer nombre cerrado para el siguiente curso es el de Tornike Shengelia. El ala-pívot georgiano, que es cupo en la Liga Endesa tras haberse formado en las categorías inferiores de Valencia Basket, regresará a España tras marcharse de Baskonia en 2020. 'Toko', que cumplirá 34 años el próximo octubre, se encuentra disputando con la Virtus Bolonia las finales de la liga italiana, y en el momento en el que las termine, el club azulgrana oficializará su llegada.

Shengelia se exhibió en el primer partido de las finales de la liga italiana ante el Brescia / Twitter: @VirtusSegafredo

Myles Cale, el sustituto de Justin Anderson

Si nada se tuerce, el Barça volverá a mirar hacia Italia para su segundo traspaso. La sección ha puesto su mirada en Myles Cale, alero estadounidense de 26 años y que este último curso ha militado en Trento. Sin experiencia en Euroliga, Cale ha competido en la Eurocup, con unos registros de 10,7 puntos, 2,8 rebotes y 1,5 asistencias por partido. El alero es un perfil todoterreno, que ha lanzado desde la línea exterior con un 31,4% de acierto, y que tiene buenas cualidades defensivas.

Cale llegará al Barça para sustituir a un Justin Anderson que seguirá su carrera en la Euroliga, en el BC Dubai que vivirá su estreno continental el próximo curso. Un movimiento, el de la incorporación de Cale, que puede marcar las siguientes incorporaciones del equipo.

La economía global del club no permite soñar con excesivos lujos para la sección. Lejos quedan aquellos tiempos en los que el Barça fue capaz de incorporar en un mismo mercado a Malcolm Delaney, Cory Higgins, Álex Abrines, Nikola Mirotic y Brandon Davies. El 'Fair Play' financiero no está para tirar cohetes, y la realidad del equipo de baloncesto se puede resumir en esa ausencia de fichajes vivida esta última temporada pese a la gran plaga de lesiones sufrida en el roster de Joan Peñarroya.

Myles Cale, alero estadounidense / X

La evolución del mercado Eurocup

El mercado Eurocup ofrece nombres de buen nivel, jugadores de grandes prestaciones, y desde luego, más económicas que el de la Euroliga. Apuestas que en el corto plazo se pueden revalorizar como un T.J. Shorts que fue el 'MVP' de la temporada en 2024 y que este año ha brillado con París en la máxima competición continental, un Jerian Grant que llegó a Panathinaikos en 2023 procedente del Telekom y que fue fundamental para que Panathinaikos ganase la Euroliga en 2024 o el caso de Jaylen Hoard, que cambió Hapoel por Maccabi Tel Aviv, y que este curso ha promediado casi 15 puntos por encuentro.

TJ Shorts, la gran sensación de la Euroliga / Valentí Enrich

Nombres que a veces escapan al radar de los grandes equipos, y que una vez 'explotan' en Euroliga, su caché se duplica o triplica, con salarios elevados a los que el Barça, desafortunadamente, no puede llegar en estos momentos. La gran mayoría de jugadores de la sección tienen contrato hasta 2026, y eso deja poco margen de maniobra en los despachos. Además, mirar hacia la Eurocup para firmar contratos no tan elevados como en el mercado de Euroliga podría dejar dinero en la caja, precisamente, para que no ocurra lo vivido este año.

Las tareas pendientes del Barça

Por lo tanto, no sería de extrañar que el Barça apuntase hacia perfiles Eurocup para reforzar su plantilla de cara a la próxima temporada. Todavía se debe resolver el futuro de Youssoupha Fall, y es evidente que, tras lo vivido este curso, el equipo necesita también apuntalar la posición de base.