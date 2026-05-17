El Barça, a por la quinta victoria consecutiva ante un Tenerife 'tocado'

El Barça quiere mantener su gran momento de juego y victorias en la Liga Endesa y con ese objetivo visita este domingo la siempre complicada pista de La Laguna Tenerife (20.00) en el encuentro que cerrará la 32ª jornada del campeonato y con todo abierto con vistas a la clasificación final, especialmente en los primeros puestos por los que lucha el Barça.

En una semana plena de rumores sobre el futuro de Xavi Pascual, el equipo ha tratado de abstraerse de todo el ruido mediático y se han marcado como objetivo subir posiciones en la clasificación y por ello no pueden ‘pinchar’ en Tenerife ante un equipo que no está disfrutando de la mejor temporada aunque se mantiene en puestos de play-offs, concretamente en la séptima plaza (17-13) y no puede ceder posiciones con equipos muy cerca como Surne Bilbao o Unicaja, con un partido menos.

Actualmente los blaugrana ocupan la tercera posición, con 22 victorias y nueve derrotas y el objetivo es conseguir superar a UCAM Murcia, que también suma 22 victorias y nueve derrotas, al igual que Kosner Baskonia. Todo en un pañuelo por lo que solo vale seguir sumando y mantener esa tensión competitiva hasta el final de la temporada regular a la que le quedan dos encuentros más.

Kevin Punter sigue siendo la gran referencia ofensiva del Barça en este tramo final de la temporada regular / FCB

Arriba en la clasificación

El conjunto de Xavi Pascual se ha situado en la mejor posición de la temporada, que empezó con muchos problemas, y que logró revitalizarse tras la llegada del técnico de Gavà al club con 10 victorias consecutivas. Aunque los problemas de lesiones no permitieron a los blaugrana coger una buena racha que ahora llega de nuevo en el momento más importante de la temporada y ya pensando en los play-offs.

El Barça ya lograba imponerse a domicilio en la última jornada ante un Covirán Granada al que solo le valia la victoria para mantenerse ‘vivo’ en la Liga Endesa, y al que superó por un ajustado 98-101.

Fall está aprovechando los minutos que le da Pascual con la ausencia de Jan Vesely / FCB

La mejor noticia es que Pascual podía contar con Juani Marcos, que acabó ‘tocado’ en el partido previo ante el San Pablo Burgos, y con Willy Hernangómez aprovechando la oportunidad ante la ausencia de Jan Vesely, que no acaba de recuperarse de sus problemas físicos. Youssoupha Fall también está viviendo su mejor momento del año con la confianza que le ha otorgado el técnico.

Siguen las ausencias

Pascual sigue contando con Sayon Keita y Dani González que no han podido estar con sus compañeros en la semifinal de la Liga U en Burgos, y refuerzan la plantilla ante las ausencias de Nico Laprovittola, Will Clyburn, Vesely y Nikola Kusturica.

Pascual debe luchar en las jornadas finales sin Will Clyburn, una baja importante en el momento clave de la temporada / FCB

Los tinerfeños vienen de acumular tres derrotas consecutivas que les ha llevado a perder posiciones en la clasificación y un seguro que saldrán a por un triunfo qu les devuelva la confianza.

En sus duelos cara a cara, los azulgrana dominan por un claro 9-36 y si el equipo mantiene la intensidad defensiva y ese acierto en ataque, deben salir como vencedores, aunque ninguna confianza es buena ante el conjunto de Txus Vidorreta.