El Barça quiere seguir volando y saldar las cuentas pendientes ante Olympiacos

El Palau Blaugrana vivirá esta noche (20:30h CET) uno de los mejores partidos que la Euroliga puede ofrecer. Con una competición que deleita al espectador semana tras semana con encuentros de primer nivel, el Barça-Olympiacos es uno de los mejores platos del menú que ofrece la 15ª jornada del campeonato europeo.

El Barça llega a la cita con la moral por las nubes. Prácticamente vuela, un equipo que, combinando Euroliga y Liga Endesa, ha sumado victoria en siete de los últimos ocho partidos. Xavi Pascual y sus jugadores buscan alargar una racha de cuatro trinunfos consecutivos entre ambas competiciones, si bien es cierto que, aunque ningún partido es sencillo, la prueba ante el cuadro del Pireo es de las más exigentes de toda la campaña.

Xavi Pascual, dando instrucciones a sus jugadores / ACB Photo - Alex Caparrós

Las grandes amenazas de Olympiacos

Desembarca en la capital catalana un Olympiacos que sigue un año más apostando por un Georgios Bartzokas que le ha tocado a su equipo de un sello propio basado en una solidez defensiva, cada año más alimentada por más talento en ataque. Al rendimiento ya conocido de perfiles como el del exazulgrana Sasha Vezenkov (17,1) o Nikola Milutinov (10,9), se le añade este año el desempeño de un inspiradísimo Tyler Dorsey.

El americano con pasaporte heleno siempre ha sido un jugador con pólvora y puntos en sus manos, pero lo de esta temporada en Europa no tiene nombre y está pasando bastante desapercibido: promedia 17,8 puntos por partido (sexto máximo anotador de la Euroliga), no ha bajado en ningún partido de los 10 puntos, y en cinco encuentros ha superado la barrera de los 20 tantos. Roza el 40% de acierto exterior, y son varios, los pasos que ha dado al frente este curso con Bartzokas.

Tyler Dorsey es la gran referencia ofensiva de Olympiacos en Europa en lo que va de temporada / Euroleague

Ganas de romper la mala racha ante los griegos

Un Olympiacos que llega al Palau y con el que hay cuentas pendientes que el Barça intentará saldar. El cuadro griego se ha apuntado los últimos cuatro triunfos ante el equipo azulgrana: dos del Playoff previo a la Final Four de 2024 (92-58 y 59-63), y los dos de la campaña pasada (95-74 en el Pireo y 88-90 en el Palau). Especialmente doloroso fue el último en el feudo azulgrana, con una canasta sobre la bocina de Evan Fournier, duda para el choque junto a Shaquielle McKissic o el recién llegado Monte Morris. Moustapha Fall, Keenan Evans y Tyson Ward son bajas seguras.

La motivación del Barça es máxima para el partido, con la voluntad de poder seguir alargando esas prestaciones defensivas que viene incorporando el equipo desde la llegada de Pascual, y de seguir inspirados en ataque, tras las grandes anotaciones en los últimos tres encuentros: 88 ante Asvel, 89 contra Estrella Roja y 102 frente a Asvel. Eso sí, de sobras es conocido ese nivel defensivo que suele exhibir el conjunto griego, de manera que será importante que los porcentajes estén de cara, y que el Barça logre aprovechar las pocas fugas defensivas que ofrece su rival.

Tornike Shengelia, uno de los guerreros del Barça / Dani Barbeito

Pascual avisa de las virtudes del rival

"Llevan mucho tiempo con su entrenador, con un ADN muy definido. Juegan casi de memoria, mantienen el núcleo, corren, pero también juegan posesiones largas, y en defensa están muy bien armados. Son un equipo TOP de Euroliga con una plantilla muy larga que hace que no se noten las lesiones. Es uno de esos partidos grandes en los que el Palau tiene que ser el Palau. Lo tenemos que hacer con la ayuda del Palau, sufrir juntos, apretar y nosotros tenemos que estirar al público y ellos nos tienen que ayudar", comentó Pascual en la previa.

Para el partido ante Olympiacos, y con la intención de evitar un desembarco masivo de afición visitante, el Barça solo vende entradas para sus socios y abonados, de manera que se espera que el Palau sea una olla a presión, como el de las grandes noches europeas. Un encuentro, con en el que el equipo arranca un calendario de locura en el que jugará seis partidos en 12 días.