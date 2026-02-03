El Barça quiere salir del bache en la vuelta de Jasikevicius al Palau

Noche grande en el Palau. A partir de las 20:30h (CET), Barça y Fenerbahçe miden fuerzas en uno de los partidos más atractivos que puede ofrecer la Euroliga. El feudo azulgrana recibe al vigente campeón de la competición y actual líder, con el aliciente, siempre emotivo, del regreso de Sarunas Jasikevicius a la que fue, es y será siempre su casa.

Un partido en el que el conjunto azulgrana tratará de dejar atrás el momento más complicado desde el fichaje de Xavi Pascual. El abultado calendario hace que una mala semana de resultados se pueda traducir en un bache, y ese escenario es por el que transita un Barça que acumula tres derrotas consecutivas combinando ambas competiciones.

Xavi Pascual, en el partido de Liga Endesa ante UCAM Murcia / ACB Photo - Javier Bernal

¿Falta gasolina en el tanque azulgrana?

Los tropiezos ante La Laguna Tenerife, Olympiacos y UCAM Murcia han tenido un denominador común: unos pobres últimos cuartos, con la fatiga haciendo acto de presencia, y tres parciales (16-27, 28-11 y 23-15) que acabaron condenando al equipo. Unas pilas que no parecen estar excesivamente cargadas en una situación de la que el Barça se debe rehacer de manera urgente, ya que el calendario no tiene piedad.

Es una oportunidad de oro, la que tienen Pascual y sus jugadores por delante, para reivindicarse y regalarle una estimulante victoria a la afición. Al Palau llega un 'Fener' que está opositando a poder repetir título tal y como hizo en el curso pasado. Las salidas el último verano de jugadores como Nigel Hayes-Davis o Marko Guduric exigieron un trabajo importante en los despachos del club turco.

Nigel Hayes-Davis se marcha a la NBA después de que Jasikevicius explotara todo su potencial y ahora piensa en Metu / EUROLEAGUE

Horton Tucker, el "mejor jugador de Europa", la gran amenaza de 'Fener'

Y no hay ninguna duda de que con Talen Horton Tucker dieron con la tecla. A sus 25 años, el campeón de la NBA de la pandemia con los Lakers está brillando en su primera aventura en el baloncesto europeo. Hace unas semanas se autodenominó como "el mejor jugador de la Euroliga", y si bien es cierto que eso son palabras mayores, el exterior estadounidense llega a la capital catalana como máximo anotador de su equipo (15,4 puntos por partido), siendo el 12º jugador con mejor media de puntos en la competición.

La batería exterior de los turcos sigue siendo extremadamente peligrosa una campaña más, y una de las principales debilidades del equipo de Saras es el juego interior. Castigados con lesiones desde principio de curso, el duelo ante los turcos se presenta como una reválida para el 'discutido' juego interior azulgrana, superado de manera muy contundente en el Pireo.

Otro emotivo regreso de Jasikevicius al Palau

El Palau recibirá con cariño y respeto a un Jasikevicius que ya se ha enfrentado al Barça hasta en cuatro ocasiones desde que se marchó del club en 2023, con un balance de dos victorias y dos derrotas. En el último precedente jugado el 23 de diciembre, el triunfo fue para el cuadro otomano por la mínima (72-71), en un duelo marcado por una falta muy rigurosa sobre Wade Baldwin que acabó decantando el choque.

Sarunas Jasikevicius se llevó un duro correctivo en su regreso al Palau / Dani Barbeito

Pascual podría recuperar a Darío Brizuela para la cita, ya que el donostiarra se entrenó en la sesión de este pasado lunes, algo que obligaría a hacer un descarte. Sea quien sea, el Barça se prepara para tratar de regalarle a su afición una nueva noche mágica en el Palau que sirva para salir del mal momento que atraviesa el equipo.