El Barça quiere evitar otra triste eliminación del play-off similar al año pasado

El Barça dejó escapar este jueves la posibilidad de sentenciar los cuartos de final de la Liga Endesa ante el UCAM Murcia en un encuentro muy igualado y que se acabó decidiendo en los últimos instantes con algunas decisiones polémicas de los colegiados (87-90) aunque la realidad es que el cuadro murciano, liderado por De Julius, que acabó lesionado, fue superior, especialmente acertado desde el triple en los momentos clave.

Una derrota en el Palau que hace daño al cuadro de Xavi Pascual y obliga al Barça a regresar este sábado al Palacio Municipal de Deportes de Murcia (21.00) para afrontar el tercer encuentro de estos cuartos de final en el que uno de los dos equipos quedará fuera con la serie igualada a una victoria.

Una situación calcada hasta el momento a lo sucedido la temporada anterior. Tras una mala temporada regular, el Barça se medía en cuartos de final al Unicaja, también con desventaja de pista y que acabó con los malagueños cerrando la eliminatoria (2-1) y accediendo a semifinales mientras los de Joan Peñarroya hacían las maletas antes de tiempo en un segundo año sin opciones a levantar la Liga Endesa.

El Barça no pudo resolver la serie en el Palau, y se la tendrá que jugar en Murcia / FCB

A ganar como visitantes

En esa eliminatoria, al igual que está ocurriendo este año, el Barça también se adelantó en el Martín Carpena (97-101) y le robaba el factor cancha a los malagueños con la posibilidad de cerrar los cuartos en el Palau en un gran partido inicial de Kevin Punter (21 puntos y 29 de valoración) y Jabari Parker (20).

Aunque con todo a favor, y de vuelta al Palau para ese segundo encuentro que podía decidir la eliminatoria, el Barça jugó uno de los peores encuentros de la temporada y los de Ibón Navarro se llevaron un contundente triunfo (59-81) con una gran actuación de Balcerowski, con 14 puntos y 21 de valoración, ante un Barça sin puntería desde el triple que le acabó condenando (5/24)..

Sito Alonso puso patas arriba la estretegia del Barça con una zona que le hizo mucho daño al equipo de Pascual / DANI BARBEITO

En el tercer y definitivo partido en la pista malagueña, el Barça tuvo la victoria en la mano pero los de Ibon Navarro lograban forzar la prórroga para superar a los blaugrana por un ajustado 97-95 después de un funesto parcial de 9-0 en los minutos finales delp artido y que dio vida a Unicaja para imponerse en el tiempo extra. Ni los 37 puntos de Kevin Punter ayudaron al Barça para acabar cayendo en casa y devolviendo la serie a Málaga.

Ahora, en una situación semejante, los azulgrana se la juegan ante el equipo de Sito Alonso, dispuesto a dar la campanada y con su afición detrás, aunque será tarea del Barça de volver a sobreponerse a una situación negativa y seguir con vida en los play-offs de la Liga Endesa y romper el maleficio que les dejó fuera en 2025 a las primeras de cambio.