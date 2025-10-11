El Barça también quiere dar espectáculo ante el Hiopos Lleida

El Barça quiere dar continuación a su gran exhibición ofensiva ante el Valencia Basket en su debut en el Palau en Euroliga, con otro gran partido en el que será ahora el debut en la Liga Endesa ante su afición, con la visita este domingo del Hiopos Lleida (12.15 horas).

Una oportunidad para que el conjunto de Joan Peñarroya siga ganando confianza después de la gran actuación ofensiva ante el equipo valenciano que llevó al equipo azulgrana a anotar nada menos que 108 puntos, el mejor registro ofensivo del Barça en los 25 años de historia en la Euroliga en encuentros sin una prórroga.

Un dato que explica la facilidad anotadora de este equipo que ha añadido potencial con la llegada del veterano estadounidense Will Clyburn que está sorprendiendo a todo el mundo con su facilidad anotadora, y que le convierte en el jugador más efectivo, por encima incluso de Kevin Punter, que se reivindicó también ante el Valencia Basket con 27 puntazos en un último cuarto de autentico libro

Kevin Punter es un seguro de vida ofensiva para el Barça de Peñarroya / FCB

Shengelia también responde

Dos jugadores de alto calibre anotador a los que hay que añadir el siempre efectivo Tornike Shengelia que está demostrando también su fiabilidad en los pocos encuentros que lleva como blaugrana y que despiertan la esperanza de que este equipo pueda estar en la lucha por todos los títulos esta temporada.

Shengelia ha empezado con muy buen pie su andadura como azulgrana / FCB

A esas tres piezas clave en el duelo ante el Valencia, otro de los destacados y al que Peñarroya confía en liderar al equipo es el checo Tomas Satoransky, que jugó un completísimo partido y que debe tener continuidad, y más con los problemas en la posición de base donde el equipo ha perdido a dos de sus piezas, Nico Laprovittola, y a Juan Núñez al que no se espera en unos meses.

Un subidón del Barça y también un partido de mucho desgaste ante el cuadro de Pedro Martínez, y que no permitirá al equipo demasiado tiempo de recuperación, algo que parece va a convertirse en algo habitual y que el entrenador azulgrana denunció tras el primer triunfo en el Palau.

También hay que trabajar la defensa

A pesar de esa gran actuación ofensiva, el Barça deberá buscar el equilibio con una mejor defensa ya que no siempre van a estar tan acertados en el tiro, y la salvación debe llegar al otro lado de la pista y, hasta el momento, Peñarroya tiene mucho trabajo para lograr que los equipos contrarios anoten por debajo de los 80 puntos, cosa que no ha sido posible hasta el momento.

Con la llegada este domingo del Hiopos Lleida, puede ser una buena oportunidad para tratar de ajustar la defensa azulgrana sin dejar de ofrecer espectáculo ofensivo, que acaba siendo el gran reclamo para la afición, que se lo pasó en grande en el Palau en el debut de euroliga ante los ‘taronja’.

El Palau espera vivir otra gran actuación del Barça después de la vivida en la Euroliga ante el Valencia Basket / FCB

A diferencia de la Euroliga, Peñarroya tendrá que realizar un descarte entre los estadounidenses, y todo apunta que el ‘damnificado’ volverá a ser Miles Norris, que ya no jugó ante el Valencia Basket en la derrota en el debut liguero, y también tuvo un papel discreto ante los valencianos en la Euroliga.

Otra semana complicada

Un duelo ante el Hiopos Lleida que ha de servir para seguir creciendo en estos primeros compases de la temporada, aunque seguro que el objetivo es brindar a los aficionados al Palau una segunda victoria consecutiva.

Un triunfo que impulsará al Barça teniendo en cuenta que llega otra semana muy complicada, con doble partido de Euroliga y en pista contraria, con la visita al Maccabi este martes en Belgrado, y el jueves, el debut azulgrana en la pista del recién llegado Dubai Basketball, en un largo viaje, antes de volver a España para un tercer partido como visitante, esta vez a Málaga, para medirse al Unicaja, en el encuentro que cerrará la tercera jornada de Liga Endesa.

Un calendario frenético el que afronta el conjunto azulgrana y la mejor manera de encararlo es sumando un triunfo ante el Hiopos Lleida que de impulso al nuevo proyecto del Barça de Joan Peñarroya.