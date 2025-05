El Barça quiere atar y renovar a Darío Brizuela

El Barça sigue trabajando a destajo en la planificación de la plantilla para la próxima temporada. El proyecto azulgrana aspira a ser lo más competitivo posible la siguiente campaña, en la que se celebrará el centenario de la sección. Por el momento, la renovación de Kevin Punter hasta 2028 ha sido una gran noticia, asegurándose el club la continuidad de uno de los jugadores más diferenciales del continente, y que esta temporada ha promediado 16,6 puntos por partido en la Euroliga.

Fue un movimiento a medio y largo plazo, parecido al que se pretende con Tornike Shengelia. El '4' georgiano tiene un acuerdo cerrado con el Barça para las próximas tres temporadas, según indicó el periodista Óscar Herreros, con dos años garantizados más un tercer opcional. 'Toko', jugador cupo y con el que no toca negociar tanteo con su anterior equipo en Liga Endesa, Baskonia, se presume como una opción interesante para reforzar el juego interior del equipo de Joan Peñarroya, que tendría al georgiano y a Jabari Parker como dos efectivos de alto nivel para la posición de ala-pívot.

Jabari Parker, junto a 'Toko' Shengelia en un Barça-Virtus de Euroliga / Javi Ferrándiz

Hasta siete jugadores terminan contrato en 2026

Con la continuidad de Punter asegurada, y con la presumible llegada de Shengelia, la secretaría técnica del Barça sigue trabajando. El gran núcleo de la plantilla tiene contrato firmado hasta 2026. Tomas Satoransky, Jabari Parker, Jan Vesely, Nico Laprovittola, Álex Abrines, Willy Hernangómez y Darío Brizuela terminan su vinculación con el Barça el año que viene, al igual que Peñarroya. Pese a que el tiempo no apremia, el club quiere ir adelantando faena para conservar en su plantilla a pilares del proyecto.

La postura del Barça con Brizuela

Es por ello que, según ha podido saber SPORT, el Barça quiere acelerar en la renovación de Darío Brizuela, y alargar la continuidad del escolta donostiarra en el equipo más allá del verano del próximo año. Existe buena sintonía entre ambas partes para llegar a un acuerdo, el club está contento y encantado con el jugador, y en la entidad azulgrana hay optimismo de que pueda seguir muchos años más defendiendo sus colores.

Darío Brizuela, en un partido de Euroliga contra Panathinaikos / Valentí Enrich

A sus 30 años, la 'Mamba Vasca' vive su segunda temporada en el Barça, tras su llegada al equipo en 2023 tras pagar su cláusula liberatoria a Unicaja. Darío y su familia abandonaron Málaga tras cuatro temporadas en las que el jugador se consolidó como uno de los mejores exteriores nacionales. En 2022, el escolta ganó el Eurobasket, y Sergio Scariolo ha contado con él para las últimas dos citas continentales: el Mundial de 2023 y los Juegos Olímpicos del pasado año en París.

Una gran temporada de azulgrana

A Brizuela le costó contar con minutos en su primer curso de azulgrana, bajo las órdenes de Roger Grimau. Una situación que ha cambiado radicalmente esta temporada, siendo fundamental para Peñarroya. Sus números hablan por si solos: la campaña pasada anotó 271 puntos en total en la Liga Endesa. Este curso, a falta de tres partidos para cerrar la fase regular más los de Playoff, ya suma 272. Una subida de prestaciones evidente también en Europa: ha pasado de registrar 5,6 puntos por encuentro el curso pasado, a prácticamente duplicar la cifra, con 10 puntos por partido. En esta 24/25, Brizuela ha establecido su récord personal de puntos (27), asistencias (6), triples convertidos (6) y valoración (25) en la competición europea.

Brizuela prácticamente ha duplicado su anotación en la Euroliga en su segundo año de azulgrana / Valentí Enrich

Brizuela y su familia, encantados en Barcelona

"Estamos encantados aquí, los niños están felices. He encontrado un hueco y he podido tener esa continuidad que a lo mejor no tuve tanto el año pasado. Llegando al Barça cumplí una de mis ilusiones de pequeño y quiero ganar muchos títulos", admitió Brizuela a SPORT el pasado mes de febrero en una entrevista previa a la Copa del Rey.

Por lo tanto, y con la voluntad que hay por las dos partes, tan solo queda sentarse a hablar y confiar que las negociaciones lleguen a buen puerto. Brizuela se ha convertido en uno de los integrantes de la plantilla más queridos por la afición azulgrana, y ha ido ganando protagonismo en su rol tanto en pista como en el vestuario. Un jugador sacrificado, que rehúye de las excusas, y que le aporta al Barça esa competitividad tan necesaria que debe tener el equipo, tanto en este final de temporada, como en los próximos años, para que los títulos vuelvan a las vitrinas del Palau.