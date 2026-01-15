El Barça quiere asestar al Madrid el segundo KO consecutivo

El Barça tiene una oportunidad de oro este viernes en el Movistar Arena (20.45 h.) de asestar un segundo KO consecutivo al Real Madrid después de superarlo hace apenas dos semanas en encuentro de Liga Endesa, y en el mismo escenario.

Una victoria que rompió el claro dominio blanco ante los blaugrana y que ahora los de Pascual tienen la oportunidad de volver a imponerse a un Madrid que no se toma nada a la ligera la visita blaugrana, conscientes del buen momento del cuadro de Pascual.

El Barça llega al Movistar Arena a una velocidad de vértigo y con la moral por las nubes tras sus últimas victoria en la Euroliga y su demoledor registro de nueve triunfos consecutivos en Liga Endesa que le han dejado las puertas abiertas a ser cabeza de serie de cara a la Copa del Rey.

Los blancos buscan el 2-0 en Euroliga

Aunque ahora mismo el equipo está centrado en el duelo ante un Madrid que ya se impuso en el Palau con Peñarroya todavía a los mandos del equipo (92-101) y que confía en lograr el 2-0 en la competición europea ante los blaugrana para dominar sus enfrentamientos en caso de posibles empates en una clasificación muy igualada.

Para los de Pascual, el objetivo es justamente el contrario. Tras esa derrota en el Palau, el objetivo es igualar esos enfrentamientos directos con un triunfo este viernes en Madrid, y por pedir, por encima de esos nueve puntos.

El Madrid se impuso en el Palau en el primer duelo, y ahora el Barça les quiere devolver la moneda en su pista / FCB

Aunque ganar sigue siendo el primer objetivo de un Barça que quiere seguir sumando y situarse en lo más alto de la clasificación, y qué mejor termómetro de la entereza mental y hambre de victoria, que doblegar por segunda vez consecutiva al mayor rival español.

Con Vesely y Brizuela

La mejor noticia es que el técnico azulgrana recupera para este Clásico a dos jugadores importantes como Jan Vesely y Brizuela que se perdieron el de Liga Endesa, y por tanto, Pascual cuenta con más recursos para medirse a un Madrid que también le tiene muchas ganas al Barça.

Ambos conjuntos tienen claro que para llevarse la victoria deberán controlar el rebote, como ha sucedido en una victoria para cada equipo, y evitar una anotación que llegue a los tres guarismos, por lo que la defensa se antoja clave para doblegar al rival. Ambos cuentan con la ‘munición’ ofensiva suficiente para poner en jaque a la defensa rival, por ello, el equipo que sepa frenar mejor el ataque de su contrincante, tendrá muchas opciones de llevarse el Clásico.

La aportación de Norris le ha dado más músculo al Barça y una consistencia que le ayuda a ganar partidos / FCB

Además del control del ritmo y el acierto ofensivo con jugadores como Kevin Punter o Laprovittola, vital en el duelo de Liga Endesa, para el Barça será clave controlar al pìvot blanco, Walter Tavares, el jugador más decisivo de la Euroliga dentro de la zona.

Willy y Fall despiertan a tiempo

Por ello, el trabajo de los pívots para contenerle será básico, con un Willy que parece haber dado un paso al frente, con el apoyo del veterano Jan Vesely y hasta Fall podría aportar sus minutos para desgastar al caboverdiano.

En un duelo con dos equipos de este nivel, los pequeños detalles pueden ser deferminantes, por lo que perder el mínimo de balones, buenos porcentajes de acierto, y rotaciones con aportación de todo el grupo, resultarán clave para llevarse una nueva victoria de Madrid, que definitivamente impulse al equipo de Xavi Pascual al grupo de grandes favoritos para ganar la Euroliga.