El Barça se queda sin refuerzos y Pascual acepta el reto: "No queda otra”

El Barça completará lo que resta de temporada con la misma plantilla con la que empezó el curso, y vistos los recursos que han empleado otros clubs para reforzarse, no pinta nada bien la situación del Barça pensando en optar a la Euroliga y la Liga Endesa de la presente campaña.

El único movimiento radical que realizó el club fue la destitución de Joan Peñarroya después de pocas semanas de competición tras el mal inicio de la temporada y decidió la incorporación de Xavi Pascual, al que se le prometió reforzar la plantilla a la primera oportunidad que fuese posible.

El entrenador azulgrana se creyó las palabras de los responsables de la sección de que se haría un esfuerzo por añadir potencial a la plantilla en los meses siguientes a la llegada del técnico, pero la realidad es que no ha llegado ningún refuerzo durante las últimas semanas, y ya no hay lugar a la duda: los azulgrana afrontarán el tramo decisivo de la temporada con la plantilla actual y los riesgos de perder jugadores por lesión.

Pascual confía en los veteranos como Laprovittola, pero quizá no sea suficiente para luchar por los títulos / FCB

A ganar con los que están

Una situación que no deseaba Pascual pero ha tenido que aceptar y tratará de tirar hacia adelante sacando el máximo de cada jugador, y con el objetivo de que el rendimiento de toda la plantilla le llegue para alcanzar las rondas decisivas en ambas competiciones.

Una situación que le funcionó a Pascual en sus primeras semanas de mandato, con el equipo remontando el vuelo, aunque parece que ese gran momento de efervescencia en el juego y en la mayoría de jugadores, parece haber perdido fuerza, y la realidad es que el entrenador de Gavà cierra cada día más el círculo sobre los que considera le pueden sacar las victorias adelante y con los que duda, al banquillo.

Shengelia ha demostrado ser un gran fichaje, al igual que Clyburn, pero hacía falta reforzar la plantilla y no ha sucedido / FCB

La realidad del club es que no hay dinero para afrontar refuerzos, y la directiva actual no va a avalar más dinero, por lo que Pascual ya sabe que deberá luchar con el equipo, que cuenta con grandes jugadores, aunque en una campaña tan larga y tan exigente, a medida que pasan las semanas, el factor cansancio y el rendimiento, acaba por reducir las prestaciones de los jugadores.

Todos se refuerzan

El problema para el Barça es que prácticamente todas las plantillas de la Euroliga se han reforzado, a excepción del Barça y el Zalgiris Kaunas, por lo que parece difícil luchar en las mismas condiciones que otros rivales, que no han dudado de gastar más dinero en su deseo de llegar al momento decisivo con una plantilla competitiva.

El Barça está unido y quieren luchar por los títulos, aunque saben de la dificultad del reto que tienen por delante / FCB

Tras la Copa, es el momento de asentarse en las dos competiciones, y Pascual debe encontrar la manera de motivar a todos sus jugadores, especialmente los que han vuelto a perder peso en la rotación como Brizuela, Miles Norris, Myles Cale o Willy Hernangónez, jugadores que parecían haber levantado el vuelo tras la llegada del técnico, pero han caído, de nuevo, en la mediocridad.

Que los titulares se mantengan alejados de las lesiones y los que menos oportunidades tienen vuelvan a contar con protagonismo será básico para que el Barça llegue con alguna opción de estar en la lucha por los títulos. De no suceder, la temporada parece abocarse al mismo camino que las dos anteriores.