El Barça se queda sin el pívot 'culé' Christian Koloko

Si el Barça pensó en algún momento en Christian Koloko como futuro pívot para la próxima temporada, la secretaría técnica azulgrana ya puede descartar y tachar de la lista al pívot camerunés de 26 años y 2,13 metros de altura.

Tras haber jugado en la NBA durante las últimas temporadas en equipos como Toronto Raptors, Los Angeles Lakers, Memphis Grizzlies o Atlanta Hawks, Koloko apuntaba a ser uno de esos perfiles interesantes para desembarcar en el baloncesto europeo.

Christian Koloko, en un partido con los Memphis Grizzlies / Twitter: @ATLHawks

Un pívot realmente interesante

Un '5' alto, pero ágil, capaz de correr rápido la pista y ser peligroso tras el bloqueo. Además, Koloko es ese perfil de pívot capaz de proteger el aro en defensa y finalizar sobre él en ataque gracias a sus muelles.

Koloko hubiese encajado en la plantilla a nivel de pasaporte, ya que su nacionalidad camerunesa le otorga la condición de 'cotonou' y no hubiese sido extracomunitario. El base Justin Robinson y el alero Tyrese Martin ocupan dichas plazas.

Tyrese Martin vivirá en el Barça su primera experiencia europea / FCB

Jugará en los Pelicans

Pero tras acabar la pasada temporada en los Hawks y quedar libre, Koloko ya no está en el mercado. Según informó el periodista Mike Scotto, los New Orleans Pelicans y el jugador han llegado a un acuerdo para firmar un contrato por una temporada. El camerunés tendrá el desafío de quedarse el último puesto disponible en la plantilla de Jamahl Mosley, contratado el pasado mes de mayo.

Un Koloko que había ilusionado a gran parte de la afición del Barça por su gran barcelonismo. El camerunés es un gran culé, tal y como refleja en sus redes sociales con los éxitos del primer equipo masculino de fútbol.

Christian Koloko, en un partido con los Raptors junto a Dalen Terry / Twitter: @DalenTerry

Escribió "Visca el Barça i Visca Catalunya" después de la victoria azulgrana ante el Real Madrid en la final de Copa de 2025, mientras que unos días más tarde, tras la remontada de los de Hansi Flick en el Clásico liguero (perdían 0-2 y se pusieron 4-2 en la primera mitad), lanzó un dardo a los blancos: "¿De 0-2 a 4-2? Nah, el Real Madrid está demasiado débil este año", compartió entre emojis de risa.

Por lo tanto, el Barça debe seguir rastreando el mercado en busca de ese '5' con el que la plantilla quede prácticamente cerrada.