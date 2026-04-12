Baloncesto
El Barça se queda sin la 'carta Maccabi' para la final de Euroliga ante el Bayern
Los israelíes perdieron el derbi ante Hapoel por 88-99 y ya no pueden alcanzar las 20 victorias en la competición continental
El Barça afronta este próximo viernes 17 una auténtica final en la Euroliga. Xavi Pascual y sus jugadores se juegan estar en el Play-In de la competición europea, y dependen de sí mismos para estar en las eliminatorias previas a la Final Four.
Los azulgranas cierran la fase regular recibiendo al Bayern Múnich (20:30h CET) en un partido en el que las cuentas son muy claras para el conjunto azulgrana: en caso de derrotar al cuadro bávaro, obtendrán el billete de manera matemática para el Play-In.
En cuanto a la posición final, el Barça podría escalar hasta la octava posición en función de los resultados. En caso de victoria azulgrana y del Mónaco, que se mide al Hapoel Tel Aviv, y de derrotas de Estrella Roja y Panathinaikos que se miden respectivamente a Real Madrid y Anadolu Efes, los de Pascual ascenderían hasta esa octava plaza por el triple empate ante serbios y griegos, con los que el balance particular es de tres victorias y una derrota.
Sin perder de vista al Dubai Basket
A partir de ahí, y siempre ganando al Bayern, el Barça (20 victorias) podría terminar noveno o décimo, puesto en el que arranca la 38ª y última jornada de la fase regular de la Euroliga. El equipo azulgrana mira de reojo al Dubai Basket (19 victorias), que podría quitarle la posición de Play-In, ya que tiene el average entre los dos conjuntos es favorable a los de Emiratos.
El peor escenario sería una derrota del Barça ante los germanos y un triunfo de Dubai la última jornada ante un Valencia Basket que se está jugando acabar en la primera posición. La última jornada no es unificada, y el duelo entre los de Emiratos y el cuadro taronja se disputa el mismo viernes, pero media hora antes (20h CET), algo que no permite excesivos lujos a un conjunto catalán que únicamente tiene la victoria entre ceja y ceja.
En estas últimas horas, al Barça se le cayó un escenario 'favorable' en caso de derrota ante el Bayern. Maccabi y Hapoel Tel Aviv recuperaron un partido aplazado, al que el conjunto de Oded Kattash llegaba con 18 triunfos. En caso de sumar la victoria, se colocaban con 19 y con la posibilidad de llegar a los 20 en la última jornada en caso de derrotar a la Virtus Bolonia el próximo jueves 16 (20:05h CET) en la última jornada de la fase regular.
En el hipotético caso de que Barça, Dubai y Maccabi hubiesen terminado con 20 victorias, el balance de 3-1 favorable a los azulgranas en los enfrentamientos entre los tres equipos hubiese permitido al conjunto de Pascual terminar en la décima posición. En caso de finalizar con empate a 20 solamente junto a Maccabi, el Barça también hubiese quedado por encima del conjunto israelí, ya que se apuntó los dos encuentros de la campaña.
Derrota de Maccabi en el derbi israelí
Pero este escenario quedó descartado tras la derrota de Maccabi ante el Hapoel por 88-99. Los de Kattash se quedan con 18 triunfos y ya no alcanzarían al equipo catalán en la tabla de ninguna manera. Por lo tanto, las cuentas vuelven a estar muy claras para el Barça: ganar al Bayern sella matemáticamente el billete para el Play-In, mientras que una derrota ante los bávaros, combinada con un triunfo de Dubai, les manda para casa.
- Barcelona - Espanyol: resultado, resumen y goles de LaLiga EA Sports
- El error del Barça con Vitor Roque
- El Monaco resuelve las dudas sobre Ansu Fati: ejercerá la opción de compra
- Juan Carlos Ferrero, extrenador de Carlos Alcaraz: 'Me equivoqué, pero las distracciones cada vez son más golosas
- Javi Martínez, exjugador del Bayern y de la Selección española: "A veces me quería enfadar con Flick y no podía; es un tío increíble"
- Casadó, convencido de salir este verano
- La convocatoria del Barça ante el Espanyol
- La chocante predicción de Laporta con Mbappé, Florentino y el Real Madrid en 2024