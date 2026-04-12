El Barça se queda sin la 'carta Maccabi' para la final de Euroliga ante el Bayern

El Barça afronta este próximo viernes 17 una auténtica final en la Euroliga. Xavi Pascual y sus jugadores se juegan estar en el Play-In de la competición europea, y dependen de sí mismos para estar en las eliminatorias previas a la Final Four.

Los azulgranas cierran la fase regular recibiendo al Bayern Múnich (20:30h CET) en un partido en el que las cuentas son muy claras para el conjunto azulgrana: en caso de derrotar al cuadro bávaro, obtendrán el billete de manera matemática para el Play-In.

En cuanto a la posición final, el Barça podría escalar hasta la octava posición en función de los resultados. En caso de victoria azulgrana y del Mónaco, que se mide al Hapoel Tel Aviv, y de derrotas de Estrella Roja y Panathinaikos que se miden respectivamente a Real Madrid y Anadolu Efes, los de Pascual ascenderían hasta esa octava plaza por el triple empate ante serbios y griegos, con los que el balance particular es de tres victorias y una derrota.

Jan Vesely y Kenneth Faried, durante el Barça - Panathinaikos de Euroliga / Dani Barbeito

Sin perder de vista al Dubai Basket

A partir de ahí, y siempre ganando al Bayern, el Barça (20 victorias) podría terminar noveno o décimo, puesto en el que arranca la 38ª y última jornada de la fase regular de la Euroliga. El equipo azulgrana mira de reojo al Dubai Basket (19 victorias), que podría quitarle la posición de Play-In, ya que tiene el average entre los dos conjuntos es favorable a los de Emiratos.

El peor escenario sería una derrota del Barça ante los germanos y un triunfo de Dubai la última jornada ante un Valencia Basket que se está jugando acabar en la primera posición. La última jornada no es unificada, y el duelo entre los de Emiratos y el cuadro taronja se disputa el mismo viernes, pero media hora antes (20h CET), algo que no permite excesivos lujos a un conjunto catalán que únicamente tiene la victoria entre ceja y ceja.

Pedro Martínez, durante el partido de Euroliga ante el Panathinaikos. / JM López

En estas últimas horas, al Barça se le cayó un escenario 'favorable' en caso de derrota ante el Bayern. Maccabi y Hapoel Tel Aviv recuperaron un partido aplazado, al que el conjunto de Oded Kattash llegaba con 18 triunfos. En caso de sumar la victoria, se colocaban con 19 y con la posibilidad de llegar a los 20 en la última jornada en caso de derrotar a la Virtus Bolonia el próximo jueves 16 (20:05h CET) en la última jornada de la fase regular.

En el hipotético caso de que Barça, Dubai y Maccabi hubiesen terminado con 20 victorias, el balance de 3-1 favorable a los azulgranas en los enfrentamientos entre los tres equipos hubiese permitido al conjunto de Pascual terminar en la décima posición. En caso de finalizar con empate a 20 solamente junto a Maccabi, el Barça también hubiese quedado por encima del conjunto israelí, ya que se apuntó los dos encuentros de la campaña.

Maccabi y Hapoel Tel Aviv se vieron las caras en la Pionir de Belgrado / Euroleague

Derrota de Maccabi en el derbi israelí

Pero este escenario quedó descartado tras la derrota de Maccabi ante el Hapoel por 88-99. Los de Kattash se quedan con 18 triunfos y ya no alcanzarían al equipo catalán en la tabla de ninguna manera. Por lo tanto, las cuentas vuelven a estar muy claras para el Barça: ganar al Bayern sella matemáticamente el billete para el Play-In, mientras que una derrota ante los bávaros, combinada con un triunfo de Dubai, les manda para casa.