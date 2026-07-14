El Barça, a punto de cerrar a su anotador procedente de la NBA

El Barça ha puesto el ojo en el escolta estadounidense Tyrese Martin, con el que está negociando su incorporación al conjunto azulgrana, según avanzaba ‘Encestando’ que recogía de fuentes en la ‘Summer League’ en Las Vegas.

Este jugador de 27 años y 1,98 se ha convertido en el objetivo azulgrana para revitalizar el ataque del equipo, después del intento fallido de Timothy Cabarrott y tras dejar ir a Will Clyburn tras un solo año en el conjunto azulgrana.

Tyrese Martin es un jugador que ha estado en la agenda de varios equipos europeos, entre ellos el Barça, que parece haber cogido ventaja sobre el resto y las negociaciones parecen avanzadas aunque no está atado todavía el jugador.

Martin tiene gran capacidad anotadora, especialmente desde larga distancia / NBA

Elegido en el draft de 2022

Martin se formó en las universidades de Rhode Island y Uconn, siendo elegido en el draft de 2022 en el puesto 51, llegando a disputar un total de 120 partidos en la NBA con Philadelphia 76ers, Atlanta Hawks y Brooklyn Nets. También ha pasado por diversos equipos de la G-League.

En su mejor año en la NBA, en la campaña 2024-25, Martin promedió 21 minutos de juego, y 8,7 puntos, con un 35% de acierto desde larga distancia. En su último año universitario , alcanzó un acierto del 43% en tiros de tres.

Sin duda, un anotador nato que encaja en el perfil que busca el conjunto azulgrana para aportar puntos y abrir el campo. Aunque habrá que esperar a que se confirme ese acuerdo porque todos los equipos europeos buscan jugadores solventes desde la larga distancia, y Martin parece perfectamente acreditado.