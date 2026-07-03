Así será el nuevo Barça: nueve fichajes, nuevo entrenador y cambios importantes en la dirección deportiva

El Barça ha hecho oficiales a lo largo de esta semana las bajas de cara a la próxima temporada. Youssoupha Fall, Laprovittola, Willy Hernangómez, Miles Norris, Myles Cale, Satoransky, Juani Marcos y Jan Vesely no formarán parte de la plantilla azulgrana la campaña que viene.

Una revolución necesaria para un equipo que lleva demasiado tiempo a la deriva y que hace más de tres años que no sabe lo que es levantar un gran título. Algo inaceptable para una entidad como el FC Barcelona.

En este escenario, y con la necesidad de dar un lavado de cara a la sección, la directiva se ha puesto manos a la obra para cerrar el que será el Barça de la próxima temporada. A falta de oficialidad en muchas operaciones, el equipo empieza a perfilarse poco a poco y ya se van conociendo algunas de las caras que podrían vestir la camiseta azulgrana el próximo curso.

El reemplazo en el banquillo

Tal y como comentamos en SPORT hace unas semanas, la persona elegida para convertirse en el nuevo técnico del Barça es Paolo Galbiati. El italiano tiene contrato en vigor con Baskonia, algo que hará que el proceso de negociación se alargue más de lo previsto.

En el contrato de Galbiati existe una cláusula por la que el conjunto vitoriano puede cortar al entrenador hasta el 5 de julio por decisión propia. Sin embargo, si no hay acuerdo con el Barça antes de esa fecha, lo más probable es que Baskonia no la utilice, ya que su interés pasa por obtener un rendimiento económico con la salida del técnico italiano.

Galbiati, el elegido por el Barça / ERDEM SAHIN / EFE

En este asunto también aparece el nombre de Willy Hernangómez. El Barça conserva los derechos del pívot, a pesar de que su contrato ya ha finalizado. El mayor de los Hernangómez es uno de los principales objetivos de Baskonia de cara a la próxima temporada, una situación que podría beneficiar al conjunto azulgrana.

Willy podría acabar siendo la moneda de cambio para que Galbiati termine llegando a Barcelona, permitiendo que catalanes y vascos alcancen un acuerdo sin necesidad de grandes compensaciones económicas de por medio.

De Baskonia también interesa mucho el perfil de Xevi Pujol. El de Manresa apunta a ser el nuevo director deportivo del Barça, una figura muy necesaria para una sección que ha ido a la deriva en los últimos años, con decisiones difíciles de justificar.

Xevi Pujol, la alternativa a Juan Carlos Navarro en la dirección deportiva del Barça / SPORT

Pujol llegaría a Barcelona para sustituir a Juan Carlos Navarro. Su situación es parecida a la de Galbiati, ya que Baskonia pide una cantidad superior a los 300.000 euros para desvincularlo completamente de su función.

En este escenario, la moneda de cambio de Willy Hernangómez también podría entrar en escena. Los derechos del madrileño podrían utilizarse para desatascar una de las dos operaciones en caso de que fuera necesario.

Las nuevas caras

Banquillo y dirección deportiva aparte, la plantilla del Barça también empieza a quedar definida. A día de hoy, el conjunto azulgrana tiene seis jugadores cerrados o muy encarrilados de cara a la próxima temporada.

El primer jugador que ha confirmado que vestirá de azulgrana el próximo curso es Moses Wright. El estadounidense es, sin duda, uno de los fichajes estrella de los últimos años para el Barça.

A sus 27 años, Wright viene de firmar una espectacular campaña en Kaunas, consolidándose como uno de los mejores jugadores en su posición y siendo un factor determinante, sobre todo en la faceta defensiva, algo que el Barça necesita de forma urgente.

Junto a Wright, Josh Nebo, procedente del Olimpia Milán, llegará también para reforzar el juego interior. Se trata de un jugador con experiencia en Euroliga, muy fiable cerca del aro y especialmente importante en el rebote y en defensa.

Moses Wright y Josh Nebo son dos de los tres pívots que tendrá el Barça la próxima temporada / Euroleague

Para la posición de cuatro, el Barça incorporará a Olivier Nkamhoua. El finlandés, de 26 años, fue una de las grandes revelaciones del último Eurobasket. Si bien es cierto que su impacto en Europa todavía ha sido menor, el jugador del Pallacanestro Varese, de la liga italiana, representa una clara apuesta de presente y futuro por parte del Barça.

Su llegada reforzará una posición de ala-pívot que, a día de hoy, ya cuenta con Toko Shengelia como una de sus principales referencias.

En la posición de base, y tras caerse la operación Mike James, el Barça firmará a Justin Robinson, procedente del París Basketball. El estadounidense, con pasaporte eslovaco, ha completado una gran temporada con el conjunto parisino. Esta campaña se ha consolidado con 14,6 puntos y 4,5 asistencias por partido, unos números más que interesantes para reforzar una posición que actualmente solo cuenta con Juan Núñez en plantilla.

Justin Robinson, en París Basketball / París Basketball

La idea para el juego exterior es incorporar también a Umoja Gibson, procedente del Cedevita Olimpija Ljubljana. El jugador se ha consolidado como una de las grandes revelaciones de la última EuroCup, convirtiéndose en una apuesta interesante para reforzar la dirección de juego azulgrana.

También llegará Agustín Ubal. El uruguayo, con pasaporte italiano, ha sido una de las grandes revelaciones jóvenes de esta temporada en Manresa. Formado en La Masia, volverá a vestir de azulgrana y cabe recordar que ya debutó con el primer equipo del Barça en la temporada 2021-22, con Saras Jasikevicius en el banquillo. Ubal complementaría la posición de escolta, que a día de hoy ocupan Kevin Punter y Darío Brizuela.

El alero, un capítulo aparte

La posición de tres necesita un capítulo aparte. Joel Parra renovó hace un año hasta 2028 con el Barça y, a día de hoy, es el único alero con contrato y con la continuidad prácticamente asegurada.

Caso diferente es el de Will Clyburn. El estadounidense ha tenido una temporada irregular en su primer año en Barcelona, algo que podría decantar la balanza y llevar al club a no ejecutar finalmente el año opcional de contrato que tenía.

En las últimas horas se confirmó que el Barça tenía muy avanzadas las operaciones de Isaac Bonga y Timothé Luwawu-Cabarrot. Dos jugadores de condiciones increíbles que darían al conjunto azulgrana un salto de calidad mayúsculo de cara a la próxima temporada.

Timothé Luwawu-Cabarrot y Isaac Bonga, los aleros que interesan al Barça / SPORT.es

Las dos operaciones, pese a estar encarriladas, todavía no están cerradas. Se trata de dos jugadores que, junto a Moses Wright, podrían ofrecer al Barça un rendimiento inmediato.

Son dos nombres que han sonado con mucha fuerza en este mercado y varios equipos han mostrado interés en hacerse con sus servicios. Su voluntad de llegar a Can Barça sería una gran noticia para un equipo que necesita, más que nunca, recuperar la ilusión de sus aficionados tras años difíciles en la sección.

Las dos carpetas que faltan

El ya mencionado Will Clyburn es una de las carpetas pendientes que deberá cerrar el Barça. De hacerse realidad las incorporaciones de Isaac Bonga y Timothé Luwawu-Cabarrot, el estadounidense tendría muy complicada su continuidad en Barcelona, más aún después de una temporada irregular en la que ha sido capaz de mostrar tanto su mejor como su peor versión.

Will Clyburn no tiene asegurada su continuidad en el Barça / EFE

De no ejecutar su año adicional de contrato, el Barça cerraría la posición de tres con Isaac Bonga, Timothé Luwawu-Cabarrot y Joel Parra. Un tridente de mucha calidad, con experiencia en Europa y, sobre todo, de garantías.

La segunda carpeta pendiente es la de la posición de cinco. Si todas las operaciones mencionadas se cierran, el Barça deberá buscar el perfil de un cinco abierto para completar un equipo que puede pintar muy bien.

Ese perfil, con capacidad para jugar dentro de la pintura y también abrirse al perímetro para amenazar desde el tiro exterior, especialmente desde el triple, encaja muy bien con un viejo conocido del Barça: Chimezie Metu.

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Chimezie Metu, en un partido con el Gran Canaria / ACB Photo - Miguel Henríquez

El estadounidense sería un jugador ideal para esa posición. Conoce el club, tiene experiencia tanto en España como en Europa y ya ha demostrado de lo que es capaz. A día de hoy no hay nada confirmado, pero es uno de los nombres propios que el Barça tiene en su radar para completar un equipo que, cada día que pasa, está más cerca de cerrarse.