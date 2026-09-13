El Barça, a por el primer título de la temporada en Tarragona

El primer objetivo que se marcó el Barça en este revolucionario proyecto liderado por Xevi Pujol, era mostrar buenas sensaciones desde el principio, conscientes que el proceso de crear un nuevo equipo no resulta un proceso ni fácil ni rápido.

Y el equipo azulgrana, que todavía necesita un poco más de tiempo para conjuntar todas las piezas- ha logrado encadenar dos victorias consecutivas en la primera competición de la nueva temporada, que invitan al optimismo aunque hay que rematarlo.

Dos triunfos en la fase de grupos ante MoraBanc Andorra (84-89) y Kids&Us Manresa (77-90), que permitirá al equipo de Aleksander Sekulic luchar este domingo (12.00) por la 47ª edición de la Lliga Catalana. Un primer título que empieza a calibrar el potencial de este conjunto que prácticamente empieza de cero tras unos años de frustraciones continuas y cambios en el banquillo y en la plantilla que no acabaron de funcionar.

Tabla rasa con el pasado

La sección blaugrana ha hecho tabla rasa con el pasado, y con la excepción de cuatro ‘supervivientes’ -Joel Parra, Darío Brizuela, Juan Núñez y Kevin Punter, como nuevo capitán- ha conformado una plantilla con 11 nuevas incorporaciones y con hambre de victoria y de demostrar que si han llegado al Barça es para luchar por todos los títulos en unas competiciones cada año más disputadas como la Liga Endesa o la misma Euroliga.

Tyrese Martin ha sido uno de los jugadores destacados en esta Lliga Catalana / FCB

Pero antes de mirar un poco más adelante, primero deben centrarse en asegurar un título ante un iLERNA Lleida que quiere dar la sorpresa y sumar su primera Lliga Catalana a pesar de salir claramente como víctimas. Una oportunidad para el conjunto de Gerard Encuentra que tratará de aprovechar el proceso de crecimiento de los blaugrana para tratar de generar dudas en los de Sekulic y arrancar su palmarés en la competición de la FCBQ.

Aunque la realidad es que el Barça es el claro favorito a pesar de todas las novedades en su plantilla, precisamente porque cuenta con muchos recursos en todas las posiciones y jugadores de mucha calidad aunque todavía sean un tanto desconocidos para la afición blaugrana.

Quieren lograr el título

Una final que el Barça se toma muy en serio y por tanto, saldrán a por todas con una defensa que ya puso en muchos problemas al Kid&Us en la segunda mitad y que acabó por abrir las diferencias en las segunda mitad.

Aleksander Sekulic puede sumar hoy su primer título como entrenador azulgrana en esta nueva etapa de la sección / FCB

El conjunto azulgrana saldrá con esa misma intensidad, con la intención de marcar el ritmo desde el inicio, con unos bases eléctricos como Umoja Gibson y Justin Robertson, y con Darío Brizuela y Joel Parra como ‘motores’ de este equipo.

Un Barça que puede arrancar la temporada de la mejor manera posible, con el primer título de la nueva era blaugrana, y que resultaría todo un ‘chute’ de confianza de cara a la nueva campaña que ya no se detiene.