El Barça prepara una revolución total con sus pívots

El Barça llega a la parte decisiva de la temporada en busca de los dos títulos más preciados de la temporada, la Euroliga y la Liga Endesa, que deberá afrontar con una plantilla corta, especialmente en posiciones como el pívot y la dirección, pero que no tiene otra opción que lanzarse a por ellas con los jugadores actuales, muy a pesar de Xavi Pascual al que le prometieron refuerzos.

Eso no va a suceder como el mismo técnico se encargó de confirmar ante la prensa, aunque ahora toca empezar a diseñar la plantilla de la próxima temporada, y en los despachos ya se han puesto manos a la obra porque desgraciadamente, tendrán mucho trabajo para ‘armar’ un proyecto ganador como exige Pascual.

Y dónde van a meter claramente el bisturí es en el juego interior, y concretamente en la posición de ‘cinco’ donde todo apunta que la configuración de los ‘centers’ cambiará por completo de cara al próximo curso.

Jan Vesely ha dado un gran rendimiento al equipo, aunque las lesiones lo han perseguido / GORKA URRESOLA

Para poder afrontar con garantías la Euroliga, es necesario contar con pívots ágiles, atléticos para poder intimidar e incluso que puedan tener buena mano si es necesario abrirse y sacar al rival de la zona. Y por ello, los tres jugadores actuales que ocupan esa posición no entran en los planes de la dirección técnica, que ya está sondeando varias opciones.

Pocas opciones de seguir

Tanto Jan Vesely por su edad, a pesar de ser el jugador más eficiente de largo en esa posición en los últimos años, un Willy Hernangómez que no ha acabado de aprovechar la oportunidad que le dio Pascual a su llegada, y un Youssoupha Fall que prácticamente no cuenta, parecen ‘condenados’

Willy acaba contrato y su continuidad está más que comprometida / FCB

Los tres tienen todos los números para dejar el equipo aprovechando también que concluyen sus contratos por lo que no le costará al Barça ni un duro dejarlos ir y al mismo tiempo recuperan una masa salarial importante, especialmente con la salida de Willy Hernangómez y el mega contrato que firmó hace tres temporadas y que no ha hecho honor en ninguna de las tres campañas, incluyendo la actual.

Alternativas en la cantera

Sayon Keita ya ha jugado en la Euroliga y podría ser jugador del primer equipo el año próximo / EUROLEAGUE

Un ‘plan renove’ total que implica su salida y que obligará a buscar alternativas a todos ellos, aunque también piensan en añadir a alguno de los jugadores dque suben de la cantera como Sayon Keita, que ya ha entrado en algunos encuentros incluso como titular en la era Peañrroya, y parece el más preparado para entrar en la plantilla de Pascual, sin descartar a otros que vienen apretando fuerte como lo jovencísimos Joaquim Boumtje Boumtje o incluso Mohamed Dabone, que sigue creciendo a la sombra pero que no recibe la altertiva en el primer equipo.

La dirección técnica ya trabaja en algunos nombres, como el de Makoundou, con el que el Barça ya cerró un acuerdo antes de que el AS Mónaco se negara a dejarlo ir, o incluso les gustan jugadores como Diakite, del Kosner Baskonia y también Diouf, de la Virtus Bolonia. Muchos nombres sobre la mesa, pero habrá que esperar a que el club confirme la salida de los tres pívots que ya habrán cumplido su ciclo en el Barça para abrir una nueva etapa en el juego interior azulgrana.