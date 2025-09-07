El Barça, preocupado por la lesión de Brizuela

El Barça ya está de vuelta de su 'stage' de pretemporada en la localidad andorrana de Encamp que cerró con su primer amistoso de preparación ante el París Basketball, y que acabó con el apurado triunfo del Barça (91-90) en un partido donde sobresalió la figura de Nicolás Laprovittola.

El equipo regresó el mismo sábado y han contado con una jornada de descanso este domingo para volver a la preparación este lunes, ya en Barcelona, donde se espera la incorporación de los internacionales Willy Hernangómez y Joel Parra.

Caso aparte es el de Darío Brizuela, que no jugó la segunda mitad ante Grecia por molestias en los isquiotibiales, aunque todo apunta a que podría tener alguna lesión, que el Barça tratará de aclarar este lunes después que el jugador haya realizado las pruebas médicas que confirmen su estado.

El escolta azulgrana no pudo acabar el partido ante Grecia y ahora falta saber si la lesión es seria / FIBA

Pendientes de la 'mamba vasca´

El propio Joan Peñarroya reconoció en Encamp que están a la expectativa de conocer los exámenes médicos aunque todo apunta a que podría sufrir una lesión que lo tenga parado unos cuentos días.

Brizuela ha sido uno de los jugadores destacados con España en este Eurobasket aunque no pudo estar en la pista ayudando a sus compañeros en la segunda mitad cuando se jugaban el pase a los octavos de final, al que no lograron acceder tras caer en un final apretado ante Grecia.

El Barça espera que Brizuela necesite el menor tiempo posible de recuperación / FCB

Ahora, con el torneo ya a la espalda, toca centrarse en el Barça, cosa que harán Willy y Joel Parra, a la espera de saber el tiempo que llevará a Brizuela recuperarse de ese contratiempo, sin duda, en el peor momento cuando se empieza el trabajo de pretemporada en clave Barça.

Dos novedades y otros dos a la espera

En el stage de Encamp las novedades en la enfermería fueron el regreso de un inmenso Nicolás Laprovittola después de 10 meses ausente y que causó una gran impresión en el amistoso ante el París-

Y también se unió oficialmente al equipo el base madrileño Juan Núñez que también se perdió parte de la temporada por una rotura del menisco externo de la rodilla derecha, que le llevó a pasar por el quirófano en marzo, para reincorporarse ahora al equipo.

Satoransky estuvo en Andorra, en la presentaciòn en Encamp, aunque no jugó ante Paris / BARBEITO

Con estas dos ‘altas’ solo falta que se incorporen los dos jugadores checos, Jan Vesely y Tomas Satoransky, que también se están recuperando de sus lesiones de la pasada campaña y que no vieron acción en Andorra aunque podrían estar disponibles para el partido del viernes en Platja d’Aro ante el Bàsquet Girona.

El que tampoco está en dinámica de trabajo con el equipo es el joven Mohamed Dabone, que sigue un proceso de recuperación de problemas físicos que arrastra en los últimos meses, aunque se espera que poco a poco se reintegre ya que Peñarroya lo quiere en dinámica de primer equipo a pesar de su juventud al considerarlo un jugador “diferente”.