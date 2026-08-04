Baloncesto
El Barça pone a la venta las dos equipaciones de la sección de basket
El club azulgrana vuelve a comercializar la segunda, que tal y como ocurrió la pasada temporada, lleva la marca de Kobe Bryant
Buenas noticias para la afición del Barça de basket. El club azulgrana anunció que, desde este martes 4 de agosto, ya están a la venta la primera y la segunda equipación que vestirán los jugadores de Aleksander Sekulic la próxima temporada.
Tal y como ocurrió el curso pasado, el club azulgrana y NIKE, ponen a la venta la camiseta principal (azulgrana), y también la que utilizarán de visitantes, que un año más, vuelve a hacer un guiño a uno de los jugadores más destacados en la historia del baloncesto como es Kobe Bryant.
Kobe Bryant vuelve a estar presente
El logo de la segunda equipación vuelve a ser el de la marca Kobe Bryant, tal y como ocurrió el último curso y vuelve a suceder este año, tanto en los primeros equipos masculino y femenino de fútbol, como en el baloncesto. Además, ambas camisetas llevan en la parte superior trasera el logo de la 'Barça Foundation'.
Tal y como ocurre con los modelos del fútbol, la primera equipación combina franjas verticales con diferentes tonalidades de azul y grana.
La segunda, de un tono morado, pasa de un tono oscuro en la parte superior a uno más claro en la parte de la cintura.
El diseño recuerda a la habitual segunda equipación de Los Angeles Lakers, de color púrpura. "La campaña creativa parte de la reivindicación de una confianza ganada a través del trabajo, la convicción y la ambición de superar constantemente los propios límites. Una actitud que conecta de forma natural con la identidad competitiva del FC Barcelona y con el legado de Kobe Bryant, dos referentes que comparten una misma exigencia: competir siempre para llegar más lejos" explicó el Barça en su día cuando la presentó.
Darío Brizuela y Joel Parra, dos de los cuatro 'supervivientes' junto a Kevin Punter y Juan Núñez de la plantilla de la pasada temporada, han sido los 'modelos' elegidos por el club para portar las camisetas.
Tanto la primera como la segunda equipación cuestan 89,99 euros y se pueden personalizar añadiendo nombre y dorsal. Se pueden encontrar en la web del club y también en las Barça Botigues.
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