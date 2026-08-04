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El Barça pone a la venta las dos equipaciones de la sección de basket

El club azulgrana vuelve a comercializar la segunda, que tal y como ocurrió la pasada temporada, lleva la marca de Kobe Bryant

El Barça pone a la venta las dos equipaciones de la sección de basket

El Barça pone a la venta las dos equipaciones de la sección de basket / FCB

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Marc del Río

Marc del Río

Barcelona

Buenas noticias para la afición del Barça de basket. El club azulgrana anunció que, desde este martes 4 de agosto, ya están a la venta la primera y la segunda equipación que vestirán los jugadores de Aleksander Sekulic la próxima temporada.

Tal y como ocurrió el curso pasado, el club azulgrana y NIKE, ponen a la venta la camiseta principal (azulgrana), y también la que utilizarán de visitantes, que un año más, vuelve a hacer un guiño a uno de los jugadores más destacados en la historia del baloncesto como es Kobe Bryant.

Joel Parra y Darío Brizuela, con la primera equipación de la temporada 26/27

Joel Parra y Darío Brizuela, con la primera equipación de la temporada 26/27 / FCB

Kobe Bryant vuelve a estar presente

El logo de la segunda equipación vuelve a ser el de la marca Kobe Bryant, tal y como ocurrió el último curso y vuelve a suceder este año, tanto en los primeros equipos masculino y femenino de fútbol, como en el baloncesto. Además, ambas camisetas llevan en la parte superior trasera el logo de la 'Barça Foundation'.

Tal y como ocurre con los modelos del fútbol, la primera equipación combina franjas verticales con diferentes tonalidades de azul y grana.

La segunda, de un tono morado, pasa de un tono oscuro en la parte superior a uno más claro en la parte de la cintura.

La segunda equipación del Barça de basket, al detalle

La segunda equipación del Barça de basket, al detalle / FCB

El diseño recuerda a la habitual segunda equipación de Los Angeles Lakers, de color púrpura. "La campaña creativa parte de la reivindicación de una confianza ganada a través del trabajo, la convicción y la ambición de superar constantemente los propios límites. Una actitud que conecta de forma natural con la identidad competitiva del FC Barcelona y con el legado de Kobe Bryant, dos referentes que comparten una misma exigencia: competir siempre para llegar más lejos" explicó el Barça en su día cuando la presentó.

El diseño recuerda a la 'City Edition' que vistieron los Lakers la temporada 24-25

El diseño recuerda a la 'City Edition' que vistieron los Lakers la temporada 24-25 / NBA

Darío Brizuela y Joel Parra, dos de los cuatro 'supervivientes' junto a Kevin Punter y Juan Núñez de la plantilla de la pasada temporada, han sido los 'modelos' elegidos por el club para portar las camisetas.

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Tanto la primera como la segunda equipación cuestan 89,99 euros y se pueden personalizar añadiendo nombre y dorsal. Se pueden encontrar en la web del club y también en las Barça Botigues.

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