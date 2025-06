El Barça se pone las pilas: cierra una llegada y una salida

En el deporte, como en todo, el tiempo va muy rápido. Un día estás en lo más alto y al siguiente todo lo contrario. Es el caso de Justin Anderson, que hace apenas una semana se convirtió en el héroe de su equipo y se llevó el MVP en el primer partido entre Unicaja y el Barça. Pocos días después, tras la eliminación de los culés de los playoffs, todo ha cambiado.

El Barça da por finalizada la temporada tras caer en el tercer partido ante Unicaja. Los culés, que dejaron que su rival igualase 'in-extremis' una diferencia considerablemente grande, no remataron la faena y se vieron superados por los locales en la prórroga y en la eliminatoria. Dos derrotas consecutivas tan inesperadas como posibles.

La serie de Justin Anderson fue tan irregular como la de su equipo: un gran primer partido, un pésimo segundo y un buen tercero. Aun así, la imagen que dejó en el Palau Blaugrana no fue nada buena: 2 puntos y un rebote, además de varias malas selecciones de tiro y un +/- de -9.

Justin Anderson termina contrato con el Barça a finales de junio / Javi Ferrándiz

Unos números que no han acabado de convencer al Barça si el jugador debe ocupar una de las plazas de extracomunitario. Realmente ese ha sido el principal problema, ya que Anderson podría aportar su grano de arena en la plantilla de Peñarroya apareciendo desde el banquillo. Aun así, sin obtener el pasaporte no es nada rentable.

Y es que está claro que ese cupo debe rellenarlo una estrella y pilar fundamental del equipo. Y Justin Anderson no lo es. Es por eso que el futuro del norteamericano no va a pasar por el Barça la próxima temporada, después de llegar procedente del Valencia Basket la pasada temporada. Un jugador que ha conectado bien con la afición, pero no ha sido suficiente.

Myles Cale, alero estadounidense / X

Todo apunta a que el norteamericano firmará por el Dubai BC, en un acuerdo que lo atará durante dos temporadas. El próximo equipo de Euroliga está conformando una plantilla competitiva, a la que debe unirse también Dzanan Musa, una de las principales estrellas del Real Madrid. Anderson ganará más del doble en Oriente Medio de lo que está ganando actualmente en Barcelona.

El sustituto de Justin Anderson

Aun así, el Barça ya ha cerrado a su posible sustituto, tal como asegura 'Eurohoops'. Además de la incorporación de Toko Shengelia, el equipo catalán tiene atado a un segundo jugador para la próxima temporada. Se trata de Myles Cale, alero procedente también de la liga italiana, concretamente del Dolomiti Trento.

Cale, de 1,98 metros y 26 años, ha sido clave en la buena temporada de su equipo. Se trata de un jugador que destaca en el aspecto defensivo, con un gran físico que le permite intimidar a sus rivales. Esta temporada ha promediado un total de 11,3 puntos, 3,5 rebotes y un porcentaje de un 44,2% desde la línea de tres.