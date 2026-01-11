El Barça ya tiene plaza para la Copa y lo celebrará hoy ante el colista

En un momento excepcional del Barça, que incluso es capaz de vencer de 18 puntos al Partizan en un partido poco lucido, tiene ahora otro reto apenas 48 horas después de medirse al conjunto serbio.

Los de Xavi Pascual quieren sumar la novena victoria consecutiva en Liga Endesa con la visita hoy (17.00h) del colista de la Liga Endesa, el Covirán Granada, sin la presión de necesitar la victoria para estar en la Copa después de lograr este sábado la clasificación automática con la derrota del DreamLand Gran Canaria en la pista del Casademont Zaragoza (95-84)

Tal como se encuentra el Barça ahora mismo, se antoja un ‘milagro’ del conjunto nazarí de llevarse el triunfo del Palau cuando en toda la temporada solo han logrado una victoria. Aunque en el deporte todo es posible, por lo que el técnico azulgrana ya mentalizó a su equipo en el entreno de este sábado, que no hay rival pequeño y tendrán que salir con la máxima concentración para no dar opciones al equipo granadino.

Un cambio radical

Los azulgrana le han dado la vuelta a la tortilla en la Liga Endesa de manera espectacular. Después de empezar con un desconcertante 2-4 a las órdenes de Joan Peñarroya, el equipo ha sumado ocho triunfos seguidos con Pascual que le han llevado a la cuarta plaza (10-4) y que ahora le abre las puertas de la Copa del Rey, que se disputará en el Roig Arena, del 19 al 22 de febrero próximo.

Miles Norris ha sorprendido por su aportación al equipo tras lograr la confianza de Xavi Pascual / FCB

El Barça ha realizado una transformación total y ahora mismo, parece el equipo más en forma de Europa, donde ha alcanzado el coliderato junto al Valencia Basket, y con la mejor racha en la Liga, que esperan mantener en las próximas jornadas y poder llegar a la Copa en este estado tan `dulce’.

El equipo cree en cada acción en la pista con un exigente Xavi Pascual que no les deja pasar ni una y que está logrando sacar lo mejor de jugadores que parecían perdidos para la causa blaugrana como Willy Hernangómez, o el estadounidense Miles Norris, que ha pasado de prescindible, a un jugador muy útil para el técnico y que está demostrando que tiene más calidad de la que mostró a principio de temporada.

Un Barça donde todos suman

Ni la baja de Will Clyburn, sin duda importante por su aportación en la primera parte de la temporada, parece haber alterado a este grupo donde jugadores como Brizuela o Joel Parra también están pidiendo más protagonismo, además del ‘renacer’ de Tomas Satoransky y un Laprovittola que ya ha recuperado su nivel de estrella.

El equipo azulgrana vive un momento dulce y quiere seguir sumando en Liga Endesa, con un triunfo que le lleve a la Copa / FCB

Todo le rueda de cara a este Barça que espera hoy a un equipo hundido en la clasificación y que estrena nuevo entrenador tras la destitución de Ramón Díaz y la llegada de su segundo, Arturo Ruiz, que tendrá una tarea prácticamente imposible en el Palau.

Veremos la respuesta del Palau que está disfrutando como nunca de este ‘nuevo’ Barça y que quiere celebrar la novena seguida con la puerta abierta a luchar por el primer gran título que espera como la Copa del Rey en el recién inaugurado Roig Arena.