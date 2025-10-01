El Barça no se plantea fichar tras la grave lesión de Juan Núñez

Las malas noticias en el Barça de basket han llegado de dos en dos. Tras la dolorosa derrota del conjunto azulgrana en el debut de Euroliga ante el Hapoel Tel Aviv por 103-87, este miércoles, el club emitió un comunicado médico para actualizar el estado de Juan Núñez.

El base azulgrana, en el dique seco desde la disputa de la última Copa del Rey, pasó por quirófano el pasado mes de marzo para someterse a una artroscopia para tratar una rotura de menisco de su rodilla derecha. Una dolencia que había mermado su rendimiento en la temporada de debut con el Barça y que le obligó a parar.

Juan Núñez, en un partido con el Barça / ACB Photo - David Grau

Regresó en la pretemporada

Tras llevar a cabo y completar la recuperación durante medio año, Núñez recibió el alta médica durante la primera semana de pretemporada y ya estuvo a disposición de Peñarroya para el primer partido amistoso ante París Basketball. Pero tras el duelo ante los parisinos, a Núñez se le inflamó la articulación operada, y los servicios médicos del club decidieron darse un margen de 15 días para ver como evolucionaba dicho contratiempo.

Tras esas dos semanas, el club emitió otro comunicando informando de que la situación no había mejorado, y que el madrileño debía pasar de nuevo por el quirófano. Eso ocurrió este pasado martes, en el Hospital de Barcelona, en una intervención llevada a cabo por el doctor Joan Carles Monllau, el mismo que ha llevado a cabo las operaciones de Gavi, futbolista del primer equipo azulgrana.

Juan Núñez tuvo una buena actuación en su regreso de blaugrana / FCB

Otros 6 meses de baja

Y durante la mañana del miércoles, el Barça anunció que al jugador le han extraído un quiste meniscal y también se han reforzado los puntos de sutura del menisco practicados durante la primera intervención del 11 de marzo. El club cifra en seis meses el plazo de recuperación, de manera que su regreso a las pistas sería para principios de abril. Por aquellas fechas, al equipo azulgrana le quedarán cuatro jornadas para terminar la fase regular de la Euroliga, mientras que en Liga Endesa ya habrán disputado 24 partidos más la Copa del Rey.

De esta manera, Joan Peñarroya ve reducida su nómina de jugadores del primer equipo hasta los 13. Una cifra algo alarmante, que todavía obligará al técnico egarense a hacer un descarte antes de cada encuentro, pero que ya es un 'handicap' importante cuando apenas ha arrancado el curso de manera oficial.

La decisión del Barça tras la lesión de Núñez

Por el momento, el técnico azulgrana deberá mirar hacia la cantera si quiere reforzar la dirección de juego, ya que, según pudo saber SPORT, a día de hoy, los planes del club azulgrana no pasan por acudir al mercado en busca de un base. La sección ha vuelto a vivir otro verano de recortes en la masa salarial, y por ende, en el presupuesto, y la situación económica es incluso peor que el curso pasado, en unas cifras aportadas hace unos meses ante los medios por Xavi O'Callaghan, director de los equipos profesionales del Barça. "No está previsto ampliar la masa salarial durante la temporada en el baloncesto si hay lesiones", comentó O'Callaghan.

Joan Peñarroya junto a su staff, bajo la atenta mirada de Juan Carlos Navarro / Valentí Enrich

El mensaje de Núñez tras la operación

Y así será. Tomas Satoransky y Juani Marcos quedan como únicos bases puros del primer equipo, mientras que Nico Laprovittola y Darío Brizuela serán dos alternativas más para Peñarroya en el '1'. Por su parte, y una vez sabido el tiempo de baja, Núñez quiso mandar un mensaje a través de sus redes sociales mostrándose optimista pese al duro golpe. "Tengo claro que volveré a dar lo mejor de mí las veces que haga falta para volver a disfrutar en una pista. Nos vemos pronto...".