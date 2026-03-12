El Barça pierde a Laprovittola para el tramo decisivo de la temporada: "Tendrá que parar un tiempo"

Las lesiones siguen castigando al Barça de basket. En la previa del partido de Euroliga ante el Hapoel Tel Aviv de este viernes (20:30h CET), el entrenador del equipo, Xavi Pascual, informó de que Nico Laprovittola está fuera del equipo a causa de una nueva lesión.

"Laprovittola parará. Habrá comunicado médico en las próximas horas y tendrá que parar un tiempo. Es una baja muy sensible, 'Lapro' es un jugador diferente y es una nota muy negativa", argumentó Pascual ante los medios de comunicación.

Una baja muy sensible

Antes del partido ante Hapoel, el Barça emitirá un comunicado médico detallando la lesión del argentino, pero su vuelta se podría producir, en el mejor de los casos, en la disputa del Playoff de la Liga Endesa, de manera que el equipo tendrá que salir hacia adelante sin él en los próximos meses.

Laprovittola, en una acción del partido contra la Virtus / FC BARCELONA

Por su parte, Darío Brizuela, que se entrenó con el equipo en la última sesión previa al duelo ante los de Dimitris Itoudis, apunta a poder regresar al equipo tras su lesión. Daniel González, del Barça Atlètic, completó la sesión.

Regresar a la senda de la victoria continental

"Estamos perjudicados por no poder jugar ante nuestro público, es algo negativo. Nos hemos de centrar en el partido que tenemos, todos los jugadores están entrenando bien. Es de las mejores plantillas de Europa, además han hecho dos fichajes más. Reflejan su potencial en el mercado y su interés en quedar arriba. Es un aspirante a todo, tenemos las mismas victorias y es un partido muy importante para nosotros. Esperamos reencontrarnos con la victoria lo antes posible", comentó pascual sobre el rival de mañana.

Xavi Pascual, en el partido de Copa del Rey ante UCAM Murcia / Paco Calabuig

Así abordarán las lesiones

Un Pascual que también hizo referencia a unas palabras de Tomas Satoransky y al hecho de que el Barça todavía no le haya contactado para lograr su renovación. "Estoy muy contento con Tomas. Es un bloque muy delicado el de esta parte de la competición, hay muchos partidos de liga regular que marcan el futuro. Hay que ganar muchos en ACB y en Euroliga, y es un bloque de rumores sobre quién seguirá y quién no seguirá. Afecta a todos. Los que estamos aquí tenemos que estar centrados en el juego, hay muchos jugadores que acaban contrato. Hay que tratar todos los casos a la vez, si no se nos desmontará el vestuario. Hay que ir con un plan y en esas estamos", detalló.

El técnico azulgrana también hizo números sobre las victorias que necesita su equipo para estar en las eliminatorias previas a la final a cuatro de la Euroliga. "Con 20-21 victorias estaremos en Play-In; con 22-23, en playoff. Es la sensación que tengo, pero es difícil de valorar ahora. Fuera de casa tenemos un número relativamente bueno de victorias; en casa se nos han escapado demasiados partidos y eso nos penaliza. Ojalá estemos sólidos aquí en casa, el margen de clasificación subiría".

Pascual, durante el entrenamiento de este martes en el Palau, sentado sobre un balón de la Copa del Rey / FCB

Por último, el de Gavà, explicó que Juan Núñez "podría regresar en abril" al equipo, pero que no hay ninguna prisa con su vuelta: "Hay que dejar tranquilo al jugador y a los readaptadores, y que recupere bien, que es lo importante".