El Barça no piensa en Pesic como opción (por ahora)

Aunque todo es posible en el caos continuo en el que está instalada la sección con decisiones a cual peor desde los despachos, SPORT puede asegurar que a día de hoy el Barça mantiene la confianza en Joan Peñarroya con AS Monaco y Dreamland Gran Canaria como reválidas que podrían hacer cambiar la situación.

En este sentido, el lunes saltó a la palestra la opción de volver a recurrir a Svetislav Pesic si las cosas terminan de torcerse con el recuerdo del giro que dio al equipo en 2018 cuando tomó las riendas tras la destitución de Sito Alonso y conquistó una Copa del Rey con la que nadie soñaba y con apenas una semana para trabajar.

Todo parecía cuadrar. El directivo responsable Josep Cubells no viajó por la noche a Girona y dejó la representación en manos de un emblema como Manolo Flores. Y para completar la ecuación, el veterano y laureado entrenador serbio pasó por las oficinas del club al mediodía.

Con 75 años, Pesic completó otro gran éxito el pasado verano con la medalla de bronce con Serbia en los Juegos de París. Y pudo ser aún mayor, ya que Nikola Jokic y compañía pusieron en un brete al Dream Team de LeBron James y compañía en las semifinales.

El de Novi Sad se reunió con el club... pero no con Cubells, quien amaneció con un fortísimo proceso gripal y se quedó en cada haciendo reposo. Pesic mantiene una gran relación con el FC Barcelona y una de sus muestras es un ciclo de conferencias en la que participará.

Peñarroya se ve capacitado para sacar el equipo adelante / EFE

De hecho, no hay nombres si Peñarroya no consigue revertir la situación en un momento muy duro con la baja de larga duración de Laprovittola, sin recambios tras los fiascos de Neto y de Heurtel y con Vesely KO ahora que está recuperado Metu. El equipo está compitiendo en todos los partidos... pero eso ya no basta.

Por tanto, con las reservas propias de una sección que ha llegado a montar en un avión a Heurtel, la única opción a día de hoy es Peñarroya y el nombre de Svetislav Pesic no se contempla. O, al menos, no ha habido ninguna reunión con él como se pudo leer dos días atrás.

En cuanto al crédito, el Barça y el egarense se juegan mucho en los próximos tres días. Si el equipo logra superar sus miedos en el último cuarto y gana los dos partidos, estaría muy cerca de la Copa del Rey y de la zona de play-off de la Euroliga. Además, bajaría el 'suflé'. En caso contrario...