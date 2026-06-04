El Barça, pendiente de Xevi Pujol para decidir al nuevo técnico azulgrana

El Barça todavía sigue vivo en la Liga Endesa y esta misma noche podría clasificarse para las semifinales de la Liga Endesa si consigue imponerse en el Palau al UCAM Murcia, por lo que los cambios radicales que deben llegar a la sección del basket blaugrana, siguen ‘congelados’ aunque no significa que no haya un trabajo en la sombra a la espera de poder anunciar movimientos importantes.

Y uno de los primeros que anunciará el conjunto azulgrana es la llegada del nuevo director deportivo de la sección, el todavía responsable de la parcela deportiva del Baskonia, el catalán Xevi Pujol. Que ya tiene el acuerdo cerrado con el conjunto azulgrana para tomar el relevo de Juan Carlos Navarro al frente de la dirección deportiva.

Será precisamente el gran arquitecto de los éxitos del BAXI Manresa y que decidió dar el salto a Vitoria, al que ahora le llega el momento de realizar una de las tareas más importantes, sino la más decisiva en su nueva posición en el Barça: elegir al entrenador que ha de llevar las riendas del equipo en los próximos años.

Xevi Pujol orquestró el mejor BAXI de la historia, y ahora tendrá mucho trabajo en el Barça / Oscar Bayona

Algunos descartes previos

Una tarea que no se presenta nada fácil a tenor de todos los movimientos en los banquillos y cómo algunos de los primeros candidatos que sonaban para ocupar el banquillo se han ido ‘cayendo’ tras decidirse por otras opciones como Ibon Navarro o Zeljko Obradovic, que era uno de los claros candidatos.

Pujol orquestró el gran éxito deportivo del BAXI Manresa, llevando al equipo a disputar Copas del Rey y también play-offs de la Liga Endesa, y un trabajo realizado desde la discreción y realizando fichajes de jugadores sin ‘pedigrí’ en un inicio pero que acabaron siendo determinantes para el equipo como Isma Bako, Chima Moneke, Sylvain Francisco, o Derrick Alston Jr, ahora todos en equipos ‘grandes’ de a Euroliga,

En su corto paso por Baskonia ya ha dejado su impronta, llevando al equipo a la consecución de la Copa del Rey con Paolo Galbiati -otro de los que parecían tener opciones de venir al Barça pero que seguirá en Vitoria- y con fichajes muy rentables para el cuadro baskonista como Eugene Omoruyi, procedente de un club de Dubai.

Un trabajo de postín

Aunque el trabajo que le espera en el Barça será de postín, empezando por el entrenador que tiene que dirigir la nave blaugrana. Desde el club, la oficialidad de su llegada no se podrá realizar hasta que finalice la temporada en la que tanto Baskonia como Barça se encuentran inmersos.

Xevi Pujol cogerá las riendas del Barça una vez finalice la campaña con el Baskonia / BAXI Manresa

Aunque eso no significa que ya haya empezado a trabajar en la llegada de un nuevo técnico, algo que ya le ha pedido el conjunto azulgrana porque no hay tiempo que perder pensando de cara a la nueva campaña y con el calendario que corre a un ritmo vertiginoso.

El Barça ya tiene atados a cuatro jugadores y no se descarta que llegue alguno más aunque el principal objetivo ahora mismo es cerrar la incorporación del entrenador que debe ser el hombre que dirija el renacer de un equipo que no leventa cabeza en los últimos años con varios intentos fallidos desde el banquillo, y con Xavi Pascual luchando para poder irse al menos con buen sabor de boca en la pista, con la Liga Endesa todavía como objetivo.