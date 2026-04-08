El Barça, pendiente de Satoransky: "Se tiene que hacer más pruebas"

El Barça de basket ha acusado esta última semana la baja de uno de los jugadores más importantes del equipo. Incluso Xavi Pascual habla de él como su proyección en pista. Después de acabar la primera parte ante Zalgiris, el checo no saltó a pista y el equipo se vino abajo en lo deportivo. Los lituanos pasaron por encima de los blaugrana en el último cuarto y se llevaron la victoria.

Dos días después, el club azulgrana explicó a través de redes sociales que Satoransky se perdía el duelo del fin de semana por "síntomas de indisposición y un importante agotamiento durante el partido ante Zalgiris". De nuevo, Pascual se quedaba sin su figura fundamental en la posición de base y afrontaba el duelo ante Casademont Zaragoza con tan solo un '1' puro: Juani Marcos.

Tomas Satoransky, durante un partido con el Barça esta temporada / Dani Barbeito

Después de la victoria en tierras aragonesas, el técnico de Gavà fue preguntado por el estado de Satoransky y de Jan Vesely, que también se perdió el partido. "Puedo decir poco. Vamos a esperar a mañana cómo están las cosas y veremos. Con alguno optimista, y con otro, bastante pesimista". Visto lo visto ante Panathinaikos, Pascual se refería a 'Sato' como motivo de su pesimismo.

Este martes, en el Palau Blaugrana, los culés volvieron a echar de menos al checo. Tan solo con Juani Marcos, teniendo en cuenta que tampoco están disponibles ni Nico Laprovittola ni Juan Núñez, los locales tuvieron que hacer malabares en la rotación, utilizando a jugadores fuera de su posición como directores de juego.

Juani Marcos, el único base puro del equipo a día de hoy / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Uno de los nombres capaces de ejercer de base en situaciones de emergencia es Darío Brizuela. Por si fuera poco, la 'mamba vasca' se retiró lesionada de la pista y no pudo acabar el partido ante los griegos. "Veremos lo que es exactamente, no lo sé aún, pero se puede añadir al drama", reconocía Pascual, que ve cómo aumenta la enfermería en el momento más importante del curso.

"Se tiene que hacer más pruebas"

Como es normal, también fue preguntado por Satoransky y su estado. "No puedo hablar de este tema. Se tiene que hacer más pruebas, es lo único que puedo decir y no quiero entrar a valorar lo que es exactamente ni quiero hacerlo público. Cuando tengamos un diagnóstico final, sí que los explicaremos", dijo rotundo.

Por tanto, la situación es la que es. El Barça está a la espera de las pruebas médicas para conocer el estado de Tomas Satoransky. A nivel deportivo, si la baja fuera de larga duración, sería un palo muy duro para las aspiraciones del conjunto blaugrana, que vuelve a jugarse la vida en Mónaco. Mientras tanto, Juan Núñez está muy cerca de regresar a las pistas y poder rellenar un hueco muy vacío en la posición de base.