El Barça pendiente de los pívots... y del mercado

El Barça regresó este viernes de San Esteban a los entrenamientos después de los primeros tres días libres seguidos desde agosto y este sábado realizará otra sesión en la Ciutat Esportiva antes de viajar al 'Bocho' para medirse este domingo al Surne Bilbao Basket (17.00 h).

Todavía escuece la polémica derrota del pasado martes en Estambul contra el vigente campeón Fenerbahçe que dirige Sarunas Jasikevicius por la abismal diferencia de tiros libres (24 a 4) y la vergonzosa falta a Wade Baldwin que los árbitros transformaron en tres tiros libres decisivos para el 72-71.

Y lo peor es que llueve sobre mojado en el mismo país que dio nombre a la Euroliga durante 15 años con Turkish Airlines, ya que Xavi Pascual debutó con una derrota también en Estambul ante el Anadolu Efes con una inexistente falta de Joel Parra a Isaïa Cordinier con dos tiros libres que establecieron el 74-73 definitivo.

El panorama con Silva en la recámara

A la espera del ansiado refuerzo para las posiciones de base y de pívot que se sigue dilatando y no es ni mucho menos seguro, el Barça sigue con problemas por la lesión de Will Clyburn que lo mantendrá otras cinco semanas de baja más ya la conocida de Juan Núñez al menos hasta finales de marzo.

Ahí suena con fuerza Chris Silva, un ala-pívot bastante interior de 2,03 metros que sigue causando sensación en el AEK Atenas a sus 30 años. Con 70 partidos en la NBA a sus espaldas, el gabonés es el tercer máximo anotador de la primera categoría helena con 165 puntos, tan solo por detrás de los 202 de Justin Wright-Foreman (Iraklis) y de los 172 de su compañero de equipo Frank Bartley.

Chris Silva es todo potencia y energía / AEK ATENAS

El africano fue clave en la pasada jornada liguera con 16 puntos, ocho rebotes y +19 en la victoria ateniense en la pista del Mykonos (76-77). De hecho, es el segundo mejor reboteador del torneo con 70, a 12 de los 82 de Ben Moore (PAOK) y estaría más que dispuesto a fichar por el Barça, pero para eso hay que cerrar el 'uno uno' con LaLiga. ¿Se logrará algún día?

Volviendo a la actualidad, el estadounidense Clyburn estaba siendo el gran referente del equipo y el más valorado en Europa con +16,4 de media y el cuarto en la Liga Endesa entre los habituales con +11,8 (el segundo es Miles Norris con +13,5 en dos partidos).

Su ausencia se está uniendo a la del segundo mejor azulgrana en la Euroliga, un Tornike Shengelia que está valorando +15,7 y +14,3 en la Liga (líder del equipo). El georgiano continúa sin entrenarse por culpa de unas molestias en el pubis que también están martirizando al futbolista Lamine Yamal.

Shengelia es fundamental para el Barça / DANI BARBEITO

Salvo sorpresa, 'Toko' no jugará en Bilbao y será duda en los próximos duelos (en el Palau el martes que viene contra el AS Monaco y el viernes frente al Casademont Zaragoza, y a domicilio frente al Madrid de Scariolo en la Liga Endesa el 4 de enero, en la víspera de la noche de Reyes (12.30 horas).

Al menos, Jan Vesely está cada vez más recuperado del esguince en el tobillo izquierdo que sufrió en Manresa el 14 de diciembre. El checo jugó 12 minutos contra la Penya (cuatro puntos, tres rebotes y +4) y 25 contra el 'Fener' (ocho puntos, cinco rebotes y +10). Pese a ello, este viernes hizo bici en el entrenamiento y Xavi Pascual no quiere exponer demasiado a una pieza vital.

Las alternativas

Con esas premisas, mañana espera un rival que basa buena parte de su ataque en un pívot enorme a la antigua usanza como el islandés Tryggvi Hlinason con 2,15 metros de altura y +15,5 de media hasta el momento en la Liga Endesa gracias a los 8,8 puntos, 7,7 rebotes y 1,4 tapones que promedia. Vamos, que se puede 'hinchar' si el Barça no consigue sacarlo de la zona.

Hlinason, una auténtica 'torre' / EFE

Willy Hernangómez se presenta como principal alternativa con una notable carta de presentación en sus últimas seis apariciones. El madrileño promedia 9,7 puntos, 7,7 rebotes y +15,3 en los tres últimos duelos de Euroliga más 12,7 puntos, 5,4 rebotes y +17 en Europa. Además del conocido tema defensivo, aún debe imponerse más por encima de los aros.

Xavi Pascual no ha dudado en recurrir al jovencísimo Sayon Keita, un canterano maliense de 2,14 metros y tan solo 17 años que surgió de la Serge Ibaka Dreams Academy del exmadridista. El africano debutó con Joan Peñarroya y ha disputado cuatro encuentros con el de Gavà, con sus nueve puntos, cuatro rebotes y un espectacular +15 en el maratoniano partido ante el Kosner Baskonia como mejor actuación. Para el 'cuatro', el polivalente Joel Parra y el 'resucitado' Miles Norris son opciones muy sólidas.