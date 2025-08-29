El Barça de Peñarroya está de vuelta

Llegó el momento. El Barça vuelve a la dinámica para empezar una de las temporadas más exigentes, si no la que más, de su historia. Los jugadores que están disponibles, por no tener compromisos o por recuperarse de lesión, pasarán este viernes las pruebas médicas correspondientes antes de dar inicio la pretemporada del equipo.

Los blaugrana entrenarán el próximo lunes a las órdenes del cuerpo técnico liderado por Joan Peñarroya, antes de viajar a Andorra, donde seguirán la preparación física y deportiva, además de disputar un partido amistoso. Será el próximo sábado 6 de septiembre, en el que se enfrentarán a uno de sus próximos rivales en la Euroliga, del mismo modo que este último año: el París Basketball.

Peñarroya no podrá contar con la plantilla completa para estas próximas semanas. Y es que algunos de sus jugadores están con sus respectivas selecciones. Es el caso de Willy Hernangómez. Darío Brizuela y Joel Parra, que están en Chipre disputando el Eurobasket con la selección española. Los de Scariolo no han empezado de la mejor manera el torneo, cayendo en su debut ante Georgia.

El papel de los culés en 'La Familia' ha ganado importancia tras las múltiples bajas por lesión, siendo de los jugadores más veteranos de la plantilla y con más galones. Willy ejerce como capitán de la selección, Darío como el faro ante la falta de bases experimentados, y Parra aportando en el juego interior y siendo de los pocos que estuvo en el anterior europeo.

Tampoco estará todavía con el equipo Toko Shengelia, uno de los verdugos de España en el primer partido del Eurobasket. El georgiano sufrió una arritmia cardíaca el pasado 8 de agosto en un amistoso contra Estonia, pero después de hacerse pruebas en Barcelona pudo confirmar que "todo está bien". Tan bien que jugó 20 minutos ante España y anotó 13 puntos.

Shengelia tuvo una buena actuación en su debut ante España tras sus problemas de arritmia / FIBA

El último de los jugadores con compromisos internacionales es Juani Marcos. El nuevo base azulgrana está disputando su primera Americup, defendiendo los colores de Argentina. No es el caso de Nico Laprovittola, que sigue en el proceso de preparación para afrontar la temporada al mejor nivel tras su dura lesión la pasada temporada.

Pretemporada completa del Barça

Después del duelo ante el París Basketball en Andorra, el Barça regresará a casa. La siguiente semana, concretamente e viernes 12 de septiembre, afrontará un nuevo partido de pretemporada contra el Bàsquet Girona, esta vez en Platja d'Aro. Por último, se enfrentará al Hiopos Lleida en territorio ilerdense el 26 de septiembre, aunque antes de desplazarse al Barris Nord, los de Peñarroya intentarán revalidar el título de la Lliga Catalana, que se disputará en Tarragona del 17 al 21 de septiembre.

Los culés debutarán primero en Euroliga, en una doble jornada fuera de casa ante Hapoel Tel Aviv (30 de septiembre) y Panathinaikos (3 de octubre). Será ese mismo fin de semana cuando los de Peñarroya den el pistoletazo de salida en Liga Endesa, con una de las visitas más complicadas del calendario: el nuevo Roig Arena del Valencia Basket.