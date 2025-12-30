¡Ni Barça ni Peñarroya! Jasikevicius se lleva a Chris Silva

Al Barça se le aleja definitivamente la posibilidad de fichar al pívot Chris Silva. Tras completar un gran inicio de temporada en el AEK Atenas, el interior gabonés ha llamado la atención de varios de los equipos potentes del baloncesto europeo.

La rumorología de estas últimas semanas apuntaba a que el club azulgrana estaba interesado en poder incorporar a Silva. La 'pelea' no se antojaba sencilla, ante rivales de la entidad de Fenerbahçe, Olympiacos o el Partizán de Joan Peñarroya, que también se había posicionado en las últimas horas como posible destino para el gabonés.

Chris Silva, en el partido ante Levice / BCL

La salud económica del Barça

Tal y como viene explicando SPORT en las últimas semanas, el Barça no es ajeno al mercado de fichajes, y la secretaría técnica sigue muy pendiente de opciones que puedan encajar en el equipo de Xavi Pascual para reforzar el actual roster. Las posiciones de '1' y '5' son las que podrían quedar apuntaladas por la situación del equipo, lastrada últimamente por las lesiones.

Pese a esa posibilidad de reforzar al equipo, la salud económica del Barça de basket depende del ecosistema global del club, y hasta que no se alcance la regla 1:1, es prácticamente imposible que la sección vaya a acometer alguna incorporación o movimiento en la plantilla.

Xavi Pascual, en el partido de Euroliga ante Fenerbahçe / EFE

'Fener' gana la puja

Ante esta situación, el 'Fener' de Sarunas Jasikevicius se ha movido rápido, y parece haberse impuesto en la 'subasta' por Silva. En Turquía, el periodista Yagiz Sabuncuoglu da por hecho el acuerdo entre el club otomano y el jugador, que firmará hasta final de temporada, con un salario de unos 230.000 euros.

Un Chris Silva que, si nada se tuerce, se unirá al vigente campeón de la Euroliga y dejará a un AEK Atenas con el que ha promediado 14,8 puntos y ocho rebotes por partido en la FIBA Basketball Champions League.

Jasikevicius se proclamó campeón de la Euroliga con Fenerbahçe / Twitter: @FBBasketbol

De esta manera, el Barça deberá seguir rastreando el mercado si finalmente quiere acometer la llegada de algún pívot, ya que Silva ha encontrado cobijo en el Fenerbahçe de Sarunas Jasikevicius.