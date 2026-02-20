El Barça de Pascual debuta en Copa bajo mínimos

El Barça de Xavi Pascual debuta este viernes (21:00) en la Copa del Rey que se celebra en el Roig Arena. Su rival no será nada fácil, como es el UCAM Murcia de Sito Alonso, que ya ha sido capaz de ganar en las dos últimas ocasiones a los azulgrana. Un rival crecido que no teme a nada y encadena cinco victorias de manera consecutiva. En el mejor momento de la temporada.

No llega en tan buen estado el Barça, que parecía imparable hace pocas semanas, pero las lesiones y el cansancio han hecho mella en la plantilla. Sin embargo, están más que advertidos de lo complicado que es su rival y saldrán con ganas de darle la vuelta al balance de derrotas contra ellos durante el curso. Eso sí, la 'batalla' copera dará inicio con menos soldados de los esperados.

Kevin Punter será duda hasta el final / GORKA URRESOLA

Kevin Punter, Tomas Satoransky y Jan Vesely son las grandes dudas para el conjunto blaugrana. Los tres han viajado a la ciudad de Valencia y decidirán durante las horas previas al duelo si están disponibles. "Hoy diría que los tres lesionados no llegan a la Copa, pero a ver cómo evolucionan", comentaba Xavi Pascual dos días antes, aunque las sensaciones finales serán las definitivas.

El entrenador de Gavà podrá contar con el apoyo de los jóvenes, como Sayon Keita y Nikola Kusturica, para cubrir las bajas de los checos y el estadounidense. El jugador que tiene más probabilidades de llegar es Tomas Satoransky, que lleva varias semanas con problemas lumbares. En cambio, parece muy difícil que lleguen Jan Vesely y, sobre todo, Kevin Punter.

Barça y UCAM Murcia se enfrentan en los cuartos de final de la Copa del Rey baloncesto 2026 / ACB Photo - Eric Alonso

A pesar de las sensaciones negativas, el Barça sabe que la Copa del Rey es un punto y aparte. Un párrafo en el que poco vale todo lo vivido anteriormente. Tres buenos partidos pueden arreglar toda la temporada con un título de gran valor. Ninguno de los últimos cuatro encuentros contra UCAM Murcia se ha decidido por más de diez puntos, por lo que la igualdad reinará en Valencia.

"Tres partidos para levantar un título"

"Son torneos muy abiertos y empiezan con igualdad para todos los participantes. Son 3 partidos para levantar un título y hay que mirarlo de esta manera. Son 3 finales y en nuestra cabeza solo está la del viernes. Nos hacía mucha ilusión jugar esta Copa, nos hacía mucha ilusión, lo hemos hecho como cabezas de serie y ahora es el momento de dar un paso más e intentar ganar en los cuartos", reconocía Pascual.

El técnico del Barça ha levantado un total de tres Copas del Rey durante su trayectoria como entrenador. La última fue en el año 2013, en una edición en la que el MVP fue Pete Mickeal. El objetivo es conquistar la cuarta Copa de su carrera en el año 2026. Para llegar a la gran final, antes deberá derrotar a UCAM Murcia y después a Baskonia o La Laguna Tenerife.