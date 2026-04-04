Así tiene el Barça de Pascual el 'average' con sus rivales directos

Faltan tres jornadas para acabar la fase regular de la Euroliga. La lucha por un puesto en los playoffs no puede estar más apretada, como era de esperar desde un inicio. Y uno de los implicados es el Barça de basket. Los de Pascual comparten balance con Panathinaikos, aunque tienen a tres equipos más pisándoles los talones. Nada está hecho a día de hoy.

El próximo duelo en el Palau Blaugrana será una auténtica final. El conjunto blaugrana recibirá precisamente a Panathinaikos. Quien gane puede dar un paso muy importante hacia una plaza de playoffs o, al menos, asegurarse el play-in. Ambos equipos están igualados en la clasificación con 20 victorias y 15 derrotas, aunque el Barça lidera el 'average' gracias a su victoria en Atenas.

En el mes de octubre, el Barça asaltó la pista de Panathinaikos (96-103). Por tanto, si vuelve a imponerse en el Palau Blaugrana al conjunto griego, lo tendría muy de cara para quedar por delante de él en la clasificación. Y es que se podría permitir incluso una derrota, pues el desempate se decidiría por un 'average' que tendrían a favor.

Kevin Punter, junto a Darío Brizuela / FCB

Por detrás, Estrella Roja y Mónaco están a una sola victoria. Con los serbios, el 'average' está ganado, mientras que los monegascos asaltaron el Palau y cuentan con una importante ventaja (74-90). Eso sí, de poco servirá la victoria del Mónaco en Barcelona si no son capaces de ganar a los de Pascual en la penúltima jornada. El conjunto del Principado encadena dos derrotas consecutivas que le complican la vida en la tabla.

En definitiva, si el Barça gana el próximo partido, se aseguraría estar en el play-in de manera prácticamente matemática, además de tener el 'average' ganado con todos sus competidores, excepto el Mónaco. Siendo más optimistas, la posibilidad de que el equipo blaugrana se clasifique directamente para los playoffs pasará por ganar todos los partidos que quedan.

Panathinaikos-Barça, en la ida / Euroleague

Si los de Pascual vencieran a Panathinaikos, Mónaco y Bayern, acabarían la temporada con 23 victorias y 15 derrotas. Un gran balance que quizá no sería suficiente, teniendo en cuenta que contra Zalgiris, Hapoel Tel Aviv y Real Madrid, el 'average' está perdido. El otro equipo que podría entrar en la ecuación es Valencia Basket, víctima del conjunto azulgrana en los dos duelos de la fase regular.

La importancia de quedar séptimo (si acabas en play-in)

El escenario más posible es que el Barça acabe en puestos de play-in. Y aquí se libra otra guerra. Quedar séptimo permite tener dos oportunidades para estar en los playoffs. Primero, se jugaría el pase en el Palau ante el octavo clasificado y, en caso de derrota, tendría otra opción ante el ganador del noveno contra décimo. Asegurarse el play-in no significa relajarse ni mucho menos.

La siguiente semana será frenética en el contexto del baloncesto europeo. Cada partido será importante para los intereses de muchos equipos, por lo que tocará sacar la calculadora y plantear las opciones que pueden darse en la última jornada. Los de Pascual afrontan el tramo de la temporada donde se decide todo: el martes Panathiniakos y el viernes Mónaco. Luego ya veremos.