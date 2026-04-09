El Barça de Xavi Pascual está en el alambre: peligra el play-in de la Euroliga

Antes de empezar la temporada de Euroliga, tan solo había una cosa clara: la tensión se mantendría hasta la última jornada. Así será para el Barça de Pascual, que está en una situación complicada en la clasificación. La victoria del Mónaco en casa contra el París provocó que el conjunto blaugrana descendiera hasta la décima posición, empatando en el balance con los del Principado.

Tras estos resultados, el duelo de este viernes en Mónaco adquiere una mayor importancia todavía. Si el Barça cayera en su visita a domicilio, quedaría de manera oficial por detrás de los monegascos al finalizar la fase regular. Y es que ellos contarían con una victoria más, y en caso de que perdieran en la última jornada y los de Pascual ganaran, tendrían el 'average' ganado.

El único 'escape' que tendría el Barça para estar por encima del Mónaco sería que hubiera un triple empate y se miraran los demás criterios para decidir las posiciones. Es el caso de Estrella Roja, que aunque perdió los dos partidos contra los blaugrana, está situado en la novena posición, a pesar de contar con el mismo balance de victorias y derrotas (20-16).

Mike James, en el Barça-Mónaco de Euroliga de esta temporada / Gorka Urresola

Además, Dubai Basketball y Maccabi no han dicho su última palabra y presionan a estos tres equipos. Con una victoria menos, ambos siguen en la lucha por un puesto en el play-in. Sobre todo los israelíes, que cuentan con un partido menos jugado y podrían igualar el récord de Barça, Estrella Roja y Mónaco. Es posible que estar eliminado o en los play-in se decida por la ventaja de puntos en los enfrentamientos directos entre todos los implicados.

Todo pasa por ganar los dos partidos. El reto más complicado será el de este viernes, siendo visitantes y con la plantilla plagada de lesiones. Xavi Pascual volverá a afrontar el partido sin prácticamente bases, solo con Juani Marcos, y a la espera de la situación de Darío Brizuela. Esta mañana de jueves hay entrenamiento antes de viajar a Mónaco.

Dubai Basketball, el 'tapado' del play-in / Gorka Urresola Elvira

Veamos los partidos que tienen los rivales directos del Barça en Euroliga. El Mónaco recibirá a los culés en su pista y jugarán la última jornada también en casa contra el Hapoel Tel Aviv, un equipo que tiene su clasificación prácticamente asegurada. Queda todavía pendiente el duelo ante el Maccabi que hace que ambos equipos hayan disputado 35 jornadas, a diferencia de las 36 de los demás.

¿Qué le queda a Estrella Roja y Dubai?

En el caso de Estrella Roja, los serbios visitarán las pistas de ASVEL (ya eliminado desde hace varias jornadas) y el feudo inexpugnable del Real Madrid. Sin duda, las posibilidades de los balcánicos pasan por cumplir en Francia, ya que la hazaña en el Movistar Arena se hace prácticamente imposible. Los blancos tan solo han perdido un partido en casa en toda la temporada regular.

El Dubai tiene una buena oportunidad para dar la sorpresa si gana los dos últimos partidos. Disputará los dos en casa, contra Anadolu Efes y Valencia Basket. Dentro de lo que cabe, son dos equipos a los que se puede ganar contando con el apoyo de la afición. Por último, el Barça recibirá en el Palau Blaugrana a un Bayern de Múnich que no se juega nada... pero puede morir matando.