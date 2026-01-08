Barça - Partizán: horario y dónde ver por TV la 21ª jornada de la Euroliga

Barça y Partizán se enfrentan este viernes 9 de enero en la 21ª jornada de la Euroliga. El conjunto azulgrana recibe la visita del colista de la competición europea, en un partido que será especial por la multitud de reencuentros que se llevarán a cabo en el feudo de conjunto catalán.

Te contamos a qué hora juega el FC Barcelona contra Partizán y dónde ver online y en vivo el partido en España.

El Barça volverá a reencontrarse con su afición después de haber jugado este pasado martes ante Maccabi a puerta cerrada. Xavi Pascual y sus jugadores echaron mucho de menos a su gente, pero el conjunto azulgrana pudo sacar el triunfo por 93-83.

Shengelia, 'MVP' en la victoria ante Maccabi

Un duelo en el que Tornike Shengelia fue el 'MVP' del Barça gracias a sus 22 puntos, bien acompañado por los 14 tantos de Nico Laprovittola y las dobles figuras de Willy Hernangómez, que acabó con 10 puntos y 10 rebotes. La victoria sirvió pare regresar a la senda de la victoria en el torneo continental, tras dos tropiezos consecutivos ante Fenerbahçe y Mónaco.

En Euroliga, Kevin Punter es el máximo anotador del Barça con una media de 15,4 puntos por partido, seguido de Shengelia, con 13,4. En el partido de la primera vuelta, la victoria fue para al cuadro azulgrana por 76-78.

El Barça llega a la cita con un balance de 13 victorias y siete derrotas. Delante, el conjunto azulgrana tendrá a un Partizán que viaja a la capital catalana ocupando la última posición en la tabla clasificatoria con solo seis triunfos tras los primeros 20 encuentros.

Reencuentros en el Palau

Un partido en el que regresarán al Palau los exjugadores azulgranas Nick Calathes y Jabari Parker, y el técnico, un Joan Peñarroya que fue destituido como técnico del Barça el pasado mes de noviembre, y que decidió asumir el banquillo del equipo serbio tras la dimisión de Zeljko Obradovic.

Joan Peñarroya, serio tras la derrota en Mónaco / EFE

El Barça tendrá que controlar especialmente a Duane Washington y a Sterling Brown, que son los máximos anotadores de Partizán en Euroliga con 14,1 y 14 puntos por partido, respectivamente. Además, podría debutar Tonye Jekiri, la última incorporación en la pintura de los serbios tras la salida de Tyrique Jones rumbo a Olympiacos.

A QUÉ HORA JUEGA EL BARÇA ANTE PARTIZÁN

El partido entre Barça y Partizán de la 21ª jornada de la Euroliga se disputa en el Palau Blaugrana este viernes 9 de enero a partir de las 20:30 horas (CET).

DÓNDE VER LA EUROLIGA POR TV

En España, el partido de la Euroliga entre Barça y Partizán correspondiente a la 21ª jornada se podrá seguir por televisión a través de Movistar Plus, en el canal Movistar Plus + (dial 7).

Además, SPORT ofrecerá la narración del partido, así como la última hora relacionada con el encuentro.