Baloncesto
Barça - Partizán: horario y dónde ver por TV la 21ª jornada de la Euroliga
A qué hora juega el Barça contra Partizán y dónde ver online, en vivo y gratis en España
Barça y Partizán se enfrentan este viernes 9 de enero en la 21ª jornada de la Euroliga. El conjunto azulgrana recibe la visita del colista de la competición europea, en un partido que será especial por la multitud de reencuentros que se llevarán a cabo en el feudo de conjunto catalán.
Te contamos a qué hora juega el FC Barcelona contra Partizán y dónde ver online y en vivo el partido en España.
El Barça volverá a reencontrarse con su afición después de haber jugado este pasado martes ante Maccabi a puerta cerrada. Xavi Pascual y sus jugadores echaron mucho de menos a su gente, pero el conjunto azulgrana pudo sacar el triunfo por 93-83.
Shengelia, 'MVP' en la victoria ante Maccabi
Un duelo en el que Tornike Shengelia fue el 'MVP' del Barça gracias a sus 22 puntos, bien acompañado por los 14 tantos de Nico Laprovittola y las dobles figuras de Willy Hernangómez, que acabó con 10 puntos y 10 rebotes. La victoria sirvió pare regresar a la senda de la victoria en el torneo continental, tras dos tropiezos consecutivos ante Fenerbahçe y Mónaco.
En Euroliga, Kevin Punter es el máximo anotador del Barça con una media de 15,4 puntos por partido, seguido de Shengelia, con 13,4. En el partido de la primera vuelta, la victoria fue para al cuadro azulgrana por 76-78.
El Barça llega a la cita con un balance de 13 victorias y siete derrotas. Delante, el conjunto azulgrana tendrá a un Partizán que viaja a la capital catalana ocupando la última posición en la tabla clasificatoria con solo seis triunfos tras los primeros 20 encuentros.
Reencuentros en el Palau
Un partido en el que regresarán al Palau los exjugadores azulgranas Nick Calathes y Jabari Parker, y el técnico, un Joan Peñarroya que fue destituido como técnico del Barça el pasado mes de noviembre, y que decidió asumir el banquillo del equipo serbio tras la dimisión de Zeljko Obradovic.
El Barça tendrá que controlar especialmente a Duane Washington y a Sterling Brown, que son los máximos anotadores de Partizán en Euroliga con 14,1 y 14 puntos por partido, respectivamente. Además, podría debutar Tonye Jekiri, la última incorporación en la pintura de los serbios tras la salida de Tyrique Jones rumbo a Olympiacos.
A QUÉ HORA JUEGA EL BARÇA ANTE PARTIZÁN
El partido entre Barça y Partizán de la 21ª jornada de la Euroliga se disputa en el Palau Blaugrana este viernes 9 de enero a partir de las 20:30 horas (CET).
DÓNDE VER LA EUROLIGA POR TV
En España, el partido de la Euroliga entre Barça y Partizán correspondiente a la 21ª jornada se podrá seguir por televisión a través de Movistar Plus, en el canal Movistar Plus + (dial 7).
Además, SPORT ofrecerá la narración del partido, así como la última hora relacionada con el encuentro.
