En directo
Euroliga
Barça - Partizan, en directo: sigue el partido de la Euroliga en vivo hoy
Sigue en directo el partido de la 21ª jornada entre Barça y Mónaco
Barça y Partizán se enfrentan en el Palau Blaugrana en la 21ª jornada de la Euroliga.
El Partizan sale con Cameron Payne, Sterling Brown, Isaac Bonga, Jabari Parker y el exmadridista Bruno Fernando
El director deportivo Juan Carlos Navarro entrega el MVP a Punter. ¡Grande!
En el Barça empiezan Tomas Satoransky, Kevin Punter, Myles Cale, Miles Norris y Willy Hernangómez.
Van a entregar a Punter el premio al jugador más valorado (MVP) del mes de diciembre en la Euroliga. Recuerden sus 43 puntos contra al Baskonia, la cuarta mayor anotación en la historia del torneo.
SEÑORIAL PALAU
Triple ovación para Joan Peñarroya, para Jabari Parker y para Nick Calathes. Una vez más el Palau ha estado a la altura. Los tres lo merecían.
Está a punto de llegar la presentación. Recuerden que Kevin Punter fue un referente del Partizan con aquella vergonzosa agresión de Sergio Llull en los cuartos de final y con Yabusele metido a luchador barriobajero de artes marciales.
"Tenemos muchos problemas en el Partizan que poco a poco vamos a intentar hacer la parte que nos toca, que es centrarnos en la pista y cambiar esa atmósfera para que la afición esté más con el equipo. Veo muy buen al Barça, muy sólido, sacando los partidos adelante. Xavi le ha dado un toque al equipo y los jugadores han dado un paso adelante", acaba de comentar Joan Peñarroya. Palabras de un auténtico señor. Chapó.
En el Partizan las aguas del Danubio bajan muy turbias, con el equipo colista, con la identidad serbia perdida por la pléyade de extranjeros y ya sin un Tyrique Jones que ya está en el Olympiacos y con el fichaje del nigeriano-estadounidense Tonye jekiri tras marcharse del CSKA Moscú.
La gran noticia en clave azulgrana es el regreso al equipo de Darío Brizuela después de esa intensa gripe que también se llevó por dfelante varios partidos a Jan Vesely. Las bajas son por tanto el mase Juan Núñez (podría volver en abril) y el estadounidense Will Clyburn (quizá esté a comienzos de febrero).
Una de las grandes incógnitas será ver el recibimiento del Palau al técnico egarense en la presentación. El público es soberano y el que paga tiene derecho a expresar su opinión y sus sentimientos con total libertad... pero yo también. Para mí, pitar a Peñarroya sería un acto de mezquindad. Después, aplaudir o permanecer en silencio sería para mí una opción respetable.
