En directo
EUROLIGA
Barça - París Basketball: resultado y estadísticas al minuto del partido de la Euroliga, hoy
El conjunto de Xavi Pascual recibe en el Palau al París Basketball, en busca de un triunfo que le mantenga en la parte alta de la clasificación
Barça y París Basketball se miden en el Palau Blaugrana en encuentro correspondiente a la 28ª jornada de la Euroliga
La primera falta de París llega a dos minutos del final del cuarto....
Willis falla el triple y Juani Marcos vuelve a la dirección del equipo, a ver si está un poco más afortunado....
16-17
Stevens anota fácil bajo el aro, y siguen dominando los franceses....
16-15
Laprovíttola no ha logrado anotar, pero recupera el balón los blaugrana...descanso para Brizuela y anota Shengelia!!!
14-15 (m.7)
Hifi se juega un melón desde el triple, que no ha encontrado ni el aro....
Morgan falla el triple, pero Vesely no puede recuperar y balón para los parisinos....
Pierde el balón Laprovittola a manos de Hifi, que recibe falta de Brizuela....
14-15
M'baye anota desde los tiros libres para dar ventaja de nuevo a los visitantes....
En apenas seis minutos, Pascual ya ha cambiado por completo el equipo, que le está dando más ritmo y acierto, aunque París no se lo va a poner fácil....
14-13
Shengelia ya está también en pista y anota sus primeros puntos!
