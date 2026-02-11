Barça - París Basketball: horario y dónde ver por TV la jornada 28 de la Euroliga

Barça y París Basketball se enfrentan este jueves 12 de febrero en el Palau Blaugrana en la 28ª jornada de la Euroliga. El equipo azulgrana disputa su último partido continental antes de la Copa con la misión de sumar un triunfo que le permita seguir en la parte alta de la tabla clasificatoria. Delante, el peligroso y eléctrico equipo galo que llega a la capital catalana con ganas de asaltar el feudo azulgrana. Te contamos a qué hora juega el FC Barcelona contra París Basketball y dónde ver online y en vivo el partido en España.

El Barça llega a la cita en busca de la segunda victoria consecutiva en la Euroliga. Xavi Pascual y sus jugadores sumaron el 17º triunfo de la temporada en Europa el pasado viernes en el Buesa Arena, tras derrotar a Baskonia por 91-97. Un encuentro en el que Tornike Shengelia y Joel Parra, con 16 puntos cada uno, fueron los máximos artilleros del conjunto catalán.

Enfermería azulgrana saturada

La visita a Vitoria le salió muy cara al Barça, ya que Tomas Satoransky y Kevin Punter cayeron lesionados. Ambos son baja para el partido ante París, y el objetivo es que puedan estar en la Copa, si bien es cierto que la situación del escolta neoyorquino es más complicada. A 'KP' se le diagnosticó una lesión en el aductor izquierdo que le tendrá en el dique seco entre dos y cuatro semanas, llegando muy justo a la cita copera en caso de que lo consiga.

Pascual se agarra en la visita del París al talento ofensivo de jugadores como Will Clyburn (13,8), Tornike Shengelia (13,1) o Darío Brizuela (9,7), máximos anotadores del Barça en Euroliga tras Punter.

Will Clyburn, en el partido ante París Basketball de la primera vuelta / EFE

Un París obligado a reinventarse

Delante, el Barça recibe a un París Basketball que no está pudiendo repetir la exitosa temporada europea del curso pasado. El equipo francés fue expoliado el último verano perdiendo a la gran mayoría de sus estrellas. TJ Shorts (Panathinaikos), Tyson Ward (Olympiacos), Mikael Jantunen (Fenerbahçe) o Kevarrius Hayes (Mónaco), no solo se marcharon del cuadro parisino, sino que reforzaron a varios de los equipos favoritos al título.

Hablar del París Basketball obliga a prestar atención a Nadir Hifi. El talentoso exterior francés es uno de los nombres propios de la competición, y este curso está promediando 19,4 puntos y 3,7 rebotes por partido, siendo el máximo anotador de la competición empatando con Kendrick Nunn, de Panathinaikos.

Nadir Hifi fue el verdugo de los blancos / EFE

El equipo de Francesco Tabellini llega a Barcelona en 18ª posición, con un balance de ocho triunfos y 18 derrotas, la última en la pasada jornada ante Fenerbahçe por un ajustado 90-92. En el partido de la primera vuelta, el Barça se impuso en París por 69-85, ya con Pascual en el banquillo.

¿A qué hora juega el Barça - París Basketball de Euroliga?

El partido entre Barça y París Basketball, correspondiente a la 28ª jornada de la Euroliga, se disputará en el Palau Blaugrana este jueves 12 de febrero a partir de las 20:30 horas (CET).

¿Dónde ver la Euroliga por TV?

En España, el partido de la Euroliga entre Barça y París correspondiente a la 28ª jornada se podrá seguir por televisión a través de Movistar Plus, en el canal Vamos (dial 8 y 50).

Además, SPORT ofrecerá la narración del partido, así como la última hora relacionada con el encuentro.