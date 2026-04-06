Barça - Panathinaikos: horario y dónde ver por TV la jornada 36 de la Euroliga

Barça y Panathinaikos se enfrentan este martes 7 de abril en la 36ª jornada de la Euroliga. La fase regular de la competición se acerca a su fin, y el equipo azulgrana recibirá en casa a su rival más directo en la pelea por el Playoff. Te contamos a qué hora juega el FC Barcelona contra Panathinaikos y dónde ver online y en vivo el partido en España.

El Barça vive un buen momento en la Euroliga, con tres victorias en los últimos cuatro partidos que lo han consolidado en la parte alta de la clasificación. Xavi Pascual y sus jugadores se hicieron fuertes en el Palau y derrotaron al Anadolu Efes por 78-71 y a Estrella Roja por 92-88 en un encuentro que se decidió en la prórroga, aunque cayeron en la última jornada en la pista de Zalgiris.

Empatados a victorias y derrotas

En total, el conjunto azulgrana se coloca con un balance de 20 victorias y 15 derrotas que le ha permitido escalar hasta la octava plaza en la tabla clasificatoria. Curiosamente, el cuadro catalán cuenta con los mismos registros que Panathinaikos (7º), que visitará el Palau este martes. Todo son finales hasta el final de la temporada regular, y más contra rivales directos.

Kevin Punter es el máximo anotador del Barça en Euroliga / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Kevin Punter, con 14,9 puntos de media por partido, es el máximo artillero del Barça en Euroliga seguido por Will Clyburn (13,2) y Tornike Shengelia (13). Pascual contará un partido más con las ausencias de Nico Laprovittola y Juan Núñez, aunque el regreso de este último está cada vez más cercano. También es duda para el partido Tomas Satoransky, lo que dejaría al Barça en cuadro en la posición de base.

Panathinaikos, el rival más directo del Barça

Delante, el Barça tendrá a un Panathinaikos que está en uno de los mejores momentos de la temporada. Los griegos, bajo las órdenes de Ergin Ataman, están completando un excelente curso y llegan a Barcelona con la necesidad de una victoria y de darle la vuelta al 'average'. Cabe recordar que el equipo azulgrana fue capaz de ganar en Atenas en la primera vuelta (96-103).

Ergin Ataman, en un partido ante el Barça en el Palau Blaugrana / Valentí Enrich

Las dos estrellas que retan a Pascual

Xavi Pascual deberá intentar frenar a dos de los mejores jugadores de la Euroliga: Kendrick Nunn y Nigel Hayes-Davis. La llegada de este último ha elevado las posibilidades de los griegos para hacer grandes cosas en este último tramo de curso. De hecho, el jugador norteamericano formó parte de las filas del Barça durante una temporada, por lo que conoce el Palau Blaugrana a la perfección.

Nigel Hayes-Davis, en su etapa en el Barça / FCB

Kendrick Nunn es el máximo anotador de Panathinaikos en Euroliga con 19,6 puntos de media por partido. Hayes-Davis (16,1) y Cedi Osman (12,8) son algunas de las referencias del conjunto de Ataman. Sin duda, es un equipo que destaca por su carácter ofensivo.

¿A qué hora se juega el Barça - Panathinaikos de Euroliga?

El partido entre Barça y Panathinaikos, correspondiente a la 36ª jornada de la Euroliga, se disputará en el Palau Blaugrana este martes 7 de abril a partir de las 20:30 horas (CET).

¿Dónde ver la Euroliga por TV?

En España, el partido de la Euroliga entre Barça y Panathinaikos correspondiente a la 36ª jornada se podrá seguir por televisión a través de Movistar Plus.

Además, SPORT ofrecerá la narración del partido, así como la última hora relacionada con el encuentro.