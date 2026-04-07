Barça-Panathinaikos: duelo crucial en el Palau

El Barça afronta hoy (20.30.) un partido crucial en su objetivo de acercarse un poco más a los play-offs de la Euroliga, con la visita del todopoderoso Panathinaikos griego, uno de los ‘super’ equipos de la máxima competición europea, pero que ahora mismo comparte el mismo registro del Barça después de una temporada regular donde han sumado más derrotas de las esperadas.

Con 20 victorias y 15 derrotas, se presentan en el Palau con el deseo de imponerse al Barça y situarse por delante en la tabla con una victoria más ya que en el basket-average, los blaugrana se impusieron en el OAKA (96-103), y eso es una losa para los griegos que no puede permitirse la derrota.

Un equipo muy potente dirigido por Ergin Ataman, y que quiere estar en la Final Four que organizan en su pabellón, pero para ello deben asegurarse victorias en los tres encuentros que restan, empezando por el Palau esta noche. Con la incorporación del ex blaugrana Nigel Hayes-Davies procedente de la NBA y la recuperación de Mathias Lessort, el PAO es un rival de categoría especial que llega dispuesto a aguar las opciones del conjunto azulgrana de sobrepasarles también en la clasificación.

Xavi Pascual confía en la mejor versión de su equipo para doblegar al Panathinaikos / FCB

Duelo de alto voltaje

Un duelo de ‘alto voltaje’, que ambos conjuntos consideran como una autentica final en su camino de entrar primero entre los seis mejores que dan derecho al play-off de cuartos de final directo, o en su caso, colarse entre el séptimo y el décimo puesto con la disputa del Play-In.

El Barça tiene todo un reto en estos tres encuentros que le restan, y sin duda, la visita del Panathinaikos es la más complicada, aunque todavía deberán visitar este mismo viernes al AS Mónaco, que también se está jugando la vida para entrar en el Play-In, para cerrar en el Palau ante un FC Bayern, que no se juega nada.

Ganar al PAO sería un subidón espectacular para los de Pascual, aunque saben de la dificultad del reto, especialmente con algunos jugadores renqueantes como Jan Vesely y Tomas Satoransky, que quedaron fuera de la convocatoria ante el Casademont Zaragoza, al igual que Will Clyburn, para darle descanso.

Punter debe ser otro de los jugadores clave del Barça, anotando puntos ante los griegos / FCB

Incerteza con los 'tocados'

No se sabe la situación de los checos, por lo que la decisión final sobre su inclusión en el equipo se conocerá poco antes del partido. Clyburn estará de vuelta por lo que uno de los estadounidenses, Myles Cale o Miles Norris, se quedará fuera, y todo apunta al primero vistos los últimos encuentros.

El drama estará en la dirección del equipo donde Pascual solo cuenta sano con Juani Marcos, que hizo un gran partido ante el cuadro maño, aunque el reto de medirse TJ Shorts o Kendrick Nunn, es otro nivel. Si no juega Satoransky y con Juan Núñez todavía en la fase final de recuperación y Laprovittola también en el ‘dique seco’, la dirección la compartirán con Brizuela e incluso Kevin Punter.

En el juego interior, la posible ausencia de Vesely también sería todo un contratiempo, ya que su experiencia en este tipo de encuentros puede condicionar el juego azulgrana. Willy deberá dar un paso al frente y demostrar que está capacitado para encuentros de este calibre, junto a un Tornike Shengelia, que es otra de las garantías del equipo de Pascual.

Un Barça que apenas ha tenido descanso tras regresar de Zaragoza, y ya está inmerso en una doble jornada de Euroliga donde todo está por decidir. Dependiendo de lo que suceda esta noche en el Palau, la suerte del equipo azulgrana empezará a dilucidarse, en un sentido u otro.