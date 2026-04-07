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Barça - Panathinaikos, en directo hoy: resultado del partido de la Euroliga, en vivo

Barça y Panathinaikos se enfrentan en el Palau Blaugrana en la 36ª jornada de la Euroliga

Jan Vesely, en un partido con el Barça

Jan Vesely, en un partido con el Barça / Gorka Urresola Elvira

Iker Kind

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Barça y Panathinaikos se enfrentan en el Palau Blaugrana en la 36ª jornada de la Euroliga.

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