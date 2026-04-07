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Barça - Panathinaikos, en directo hoy: resultado del partido de la Euroliga, en vivo
Barça y Panathinaikos se enfrentan en el Palau Blaugrana en la 36ª jornada de la Euroliga
Barça y Panathinaikos se enfrentan en el Palau Blaugrana en la 36ª jornada de la Euroliga.
Panathinaikos: Grant, Nunn, Osman, Hernangómez y Lessort
Barça: Marcos, Punter, Clyburn, Vesely y Shengelia
Presentaciones de los jugadores... ¡esto empieza en nada!
Sin duda, el Barça deberá hacer un partido perfecto si quiere ganar a Panathinaikos. Las bajas son numerosas y delante tendrán a jugadores como Kendrick Nunn, Nigel Hayes-Davis o Cedi Osman...
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Tal como habíamos avanzado esta mañana, tanto Vesely como Satoransky eran seria duda para el partido. Pues una de cal y otra de arena. Jan Vesely está disponible para el partido, mientras que Satoransky NO jugará hoy en el Palau Blaugrana por su indisposición. Drama importante en la posición de base.
¡Buenas noches a todos! Qué partido nos espera en el Palau Blaugrana. Barça y Panathinaikos se ven las caras en un partido crucial para ambos, ya que comparten balance en la clasificación de la Euroliga. Hoy se decidirá quién tendrá el 'average' cuando finalice la fase regular y quién afronta con mejor cara los dos últimos duelos. ¡Empezamos!
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