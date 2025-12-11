Barça - Olympiacos: horario y dónde ver por TV la jornada 15 de la Euroliga

Barça y Olympiacos se enfrentan este viernes 12 de diciembre en la 15ª jornada de la Euroliga. El conjunto azulgrana, que acumula cuatro victorias consecutivas entre Liga Endesa y la competición europea, busca alargar su buen momento, aunque para ello deberá batir a uno de los equipos más en forma y más temibles de todo el continente.

Te contamos a qué hora juega el FC Barcelona contra Olympiacos y dónde ver online y en vivo el partido en España.

El Barça llega a la jornada 15 de la Euroliga con buenas sensaciones generalizadas. El equipo marcha sexto, pero con el segundo mejor balance de victorias y derrotas (9-5) de todo el campeonato, a tan solo un triunfo del Hapoel Tel Aviv, conjunto que comanda la clasificación.

Will Clyburn firmó una gran actuación ante Estrella Roja / EFE

Buen momento azulgrana en Euroliga

En Europa, son dos triunfos consecutivos los que atesora el conjunto de Xavi Pascual: la victoria en el Palau ante Asvel por 88-78, y la de la semana pasada a domicilio ante Estrella Roja por 79-89. En Belgrado, Will Clyburn (22 puntos) y Darío Brizuela (17) fueron los máximos anotadores del conjunto catalán. El alero estadounidense es, por el momento, el máximo anotador del Barça en la Euroliga, promediando 13,2 puntos por partido, seguido de Kevin Punter y Tornike Shengelia, ambos con 12,8.

Delante, el Barça tendrá a un Olympiacos que llega a la capital catalana con un balance de ocho victorias y cinco derrotas, y un partido pendiente, el de la semana pasada ante Fenerbahçe suspendido por las condiciones climatológicas adversas registradas en el Pireo la semana pasada. Georgios Bartzokas regresa al Palau y se reencontrará con un Pascual al que relevó en 2016.

Bartzokas reconoció que no es fácil compatibilizar la Euroliga y la ACB / DANI BARBEITO

Las grandes referencias de Olympiacos

Tyler Dorsey, con 17,8 puntos de media por partido, y el exazulgrana Sasha Vezenkov, con 17,1, son los máximos anotadores del conjunto heleno en la competición continental. Keenan Evans, Moustapha Fall y Tyson Ward son bajas seguras, mientras que quedará por ver si Evan Fournier, Shaquielle McKissic, o el recién incorporado Monte Morris, pueden estar a disposición de Bartzokas.

Un Olympiacos que se medirá al Barça con una racha de cuatro triunfos consecutivos ante el equipo azulgrana: los dos logrados en el Playoff previo a la Final Four de la Euroliga en 2024 (92-58 y 59-63), y los dos compromisos, bajo las órdenes de Joan Peñarroya, del pasado curso (95-74 y 88-90).

A QUÉ HORA JUEGA EL BARÇA ANTE OLYMPIACOS

El partido entre el Barça y Olympiacos de la 15ª jornada de la Euroliga se disputa en el Palau Blaugrana este viernes 12 de diciembre a partir de las 20:30 horas (CET).

DÓNDE VER LA EUROLIGA POR TV

En España, el partido de la Euroliga entre Barça y Olympiacos correspondiente a la 15ª jornada se podrá seguir por televisión a través de Movistar Plus, en el canal Movistar Plus + (dial 7).

Además, SPORT ofrecerá la narración del partido, así como la última hora relacionada con el encuentro.