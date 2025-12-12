Barça - Olympiacos, en directo: sigue el partido de la Euroliga en vivo hoy

Barça y Olympiacos se enfrentan en el Palau Blaugrana en la 15ª jornada de la Euroliga con el conjunto de Xavi Pascual sumando victorias en los últimos encuentros.

Buena primera mitad del Barça y a ver si es capaz de mantener ese nivel en la segunda....nos vemos en unos minutos!

Por el Olympiacos, 11 de Fournier y 10 para Milutinov, los dos jugadores más efectivos por el equipo griego.....

Clyburn, el mejor anotador del Barça en la primera mitad, con 16 puntos

Última jugada con tres segundos....y el triple de Clyburn no entra, y llegamos al descanso con ventaja del Barça por tres puntos, 42-39

Tiempo muerto de Xavi Pascual para preparar el último ataque, con tres segundos en el electrónico, y con 42-39 en el marcador

Los colegiados pitan falta de Brizuela y Milutinov tiene dos tiros libres....que anota

42-37 Shengelia anota en unas acciones alocadas de los dos equipos!!!!

Satoransky falla el triple...pero la clave está en la defensa....

Canastón de Fournier de espaldas!!!! y responde Vesely e el rebote ofensivo!