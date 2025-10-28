Barça - Olimpia Milano, en directo: séptima jornada de la Euroliga, hoy en vivo

A por la segunda victoria seguida de la temporada

Está acabando el mes de octubre, y el irregular inicio de temporada del Barça se traduce en que el equipo de Joan Peñarroya ha sido incapaz de sumar dos victorias seguidas en lo que va de temporada. Tras derrotar a Breogán el pasado sábado por 100-85, el cuadro azulgrana tiene una oportunidad de oro para sumar el segundo triunfo consecutivo del curso