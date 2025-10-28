En Directo
EUROLIGA
Barça - Olimpia Milano, en directo: séptima jornada de la Euroliga, hoy en vivo
El conjunto azulgrana busca frente a los italianos la cuarta victoria continental de la temporada
Barça y Olimpia Milano se enfrentan en el Palau Blaugrana en la séptima jornada de la Euroliga.
Así llegan ambos equipos
El Barça arranca la séptima jornada de la Euroliga con un balance de tres victorias y tres derrotas que le colocan en la undécima posición de la tabla clasificatoria. Por su parte, Olimpia Milano ocupa la 15ª plaza, con un triunfo menos que los azulgranas (2-4)
Muchas bajas
Ettore Messina llega al Palau con cuatro bajas significativas. El técnico italiano no podrá contar con los lesionados Lorenzo Brown, Ousmane Diop, Zach LeDay y Josh Nebo. Por su parte, el Barça tendrá las ausencias ya conocidas de Juan Núñez y de un Nico Laprovittola que todavía no está listo para regresar
A por la segunda victoria seguida de la temporada
Está acabando el mes de octubre, y el irregular inicio de temporada del Barça se traduce en que el equipo de Joan Peñarroya ha sido incapaz de sumar dos victorias seguidas en lo que va de temporada. Tras derrotar a Breogán el pasado sábado por 100-85, el cuadro azulgrana tiene una oportunidad de oro para sumar el segundo triunfo consecutivo del curso
¡EMPEZAMOS!
¡Muy buenas tardes! Bienvenidas y bienvenidos al directo de este apasionante Barça - Olimpia Milano correspondiente a la séptima jornada de la Euroliga
- Buenas noticias para los trabajadores: El Gobierno aprueba la jubilación anticipada sin coeficientes reductores para estos trabajadores
- Lo que no se vio en el Clásico: Problemón con Lamine, el show de Vini, la cabina de Flick...
- Wenger, sobre el Clásico: 'Fue un duelo de hombres contra niños
- Se habla mucho de Lamine y no de otro jugador implicado en pornografia infantil
- ¡Vinicius explota contra Xabi y abandona el campo en pleno partido!
- Así está la enfermería del Barça: ¿quién se recuperará para el partido contra el Elche?
- Un clásico atípico para Flick que deja algunas dudas en el Barça
- Ibai Llanos asume parte de culpa en el lío con Lamine Yamal en el clásico