El Barça oficializa la llegada del scouting Kuzey Kiliç

El Barça hizo oficial la llegada al basket azulgrana de Kuzey Kiliç. El joven ojeador turco, de 26 años, desembarca en el Palau para incorporarse al área deportiva como responsable de scouting y análisis de datos.

El periodista Òscar Herreros avanzó el interés azulgrana en su llegada el pasado 1 de agosto, fecha en la que 'SPORT' pudo confirmar que el fichaje de Kiliç por el Barça ya estaba cerrado.

Importante trayectoria a sus espaldas pese a tener tan solo 26 años

El scout turco cuenta con una importante reputación en el baloncesto europeo, y pese a su gran juventud, cuenta ya con una destacada trayectoria en varios equipos potentes del viejo continente.

Después de mantener activo entre 2016 y 2021 un blog dedicado al análisis de diferentes talentos del baloncesto mundial, en febrero de 2021 dio el salto al Fenerbahçe, donde comenzó a trabajar como scout. Posteriormente, entre julio de 2022 y julio de 2025, formó parte del Zenit San Petersburgo, etapa en la que coincidió con Xavi Pascual. Desde el pasado verano, además, ejercía como scout y analista de datos en el Dubai Basket.

Kuzey Kiliç aterrizará en el Barça para ser scout del basket azulgrana / Zenit

Precisamente, Kiliç mantiene una buena relación con Pascual. A finales de abril, ambos volvieron a encontrarse en un céntrico hotel de Barcelona, cuando el técnico de Gavà todavía estaba al frente del Barça y su marcha del conjunto azulgrana aún no se había hecho oficial. Ahora, sus caminos se cruzan de nuevo, aunque en sentido contrario: Pascual se marcha a Emiratos y Kiliç aterriza en la capital catalana.

Sus primeras palabras tras incorporarse al Barça

"Feliz de unirme a una organización tan histórica y trabajar junto a grandes personas. Emocionado de ser parte de este viaje y lograr grandes cosas juntos", compartió Kiliç a través de sus redes sociales.

Su vínculo con el baloncesto comenzó desde muy joven. Kiliç siempre tuvo claro que quería orientar su carrera hacia la captación de talento y el análisis de datos. Con apenas 9 años empezó a escribir sobre baloncesto y durante su adolescencia fue desarrollando su trayectoria como freelance. El turco ganó notoriedad gracias a los completos informes y artículos que publicó en diferentes portales web y revistas especializadas, además de su colaboración con Eurosport Turquía. Su labor de seguimiento no se limitaba a los partidos de Euroliga, sino que abarcaba jugadores de todas las edades tanto de África como de Europa y de la NCAA.

La incorporación del turco al Barça supone una gran noticia, puesto que su perfil era una de las piezas que más necesitaba la estructura de la sección. Su llegada, unida a la de Pujol, representa un importante paso adelante para el baloncesto azulgrana y puede resultar determinante para que el proyecto empiece a tomar, definitivamente, el rumbo adecuado.