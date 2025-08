El Barça hace oficial la salida de Nnaji

El Barça ha hecho oficial la salida de James Nnaji. El pívot nigeriano, que está viviendo la experiencia de la Summer League este verano con los New York Knicks, no ejercerá la opción de prorrogar dos años más su contrato con el club azulgrana. La temporada pasada la acabó jugando en Turquía, concretamente en el Merkezefendi de la segunda división.

"Nnaji llegó al Barça en el verano de 2020, con 16 años, para jugar con el equipo junior. En sus inicios fue un fijo en los partidos del Barça Atlètic y, enseguida, ya entró en dinámica del primer equipo. Su debut con el primer equipo se produjo en noviembre de 2021 en un partido de Euroliga contra el Zalgiris de Kaunas. En su primer duelo en la Liga Endesa, frente al BAXI Manresa, protagonizó el mejor debut de un joven menor de 18 años: 10 puntos, 5 rebotes, 5 tapones para una valoración de 19", comunicó el club azulgrana en su página web.

Nnaji, en total, ha disputado 130 partidos oficiales con el primer equipo entre la Euroliga (51), la Liga Endesa (73), la Copa del Rey (2), la Supercopa (1) y la Liga Catalana (3). El último curso 2024/25 ha sido cedido a dos clubs. Primero en el Baloncesto Girona (14 partidos; media de 5,3 puntos, 4,1 rebotes y 7,8 de valoración en 16 minutos de juego) y en el Yukatel Merkezefendi Belediyesi turco (8 partidos; balance de 7,5 puntos, 4 rebotes y 10 de valoración en 16 minutos de juego).

El pívot nigeriano, que aterrizó en Barcelona en el año 2020 y debutó con el primer equipo en 2021 contra Zalgiris Kaunas, fue teniendo poco a poco más oportunidades en la plantilla. El primer partido en el que destacó fue en enero de 2022 contra Baxi Manresa, cuando firmó 10 puntos, cinco rebotes y cinco tapones.

James Nnaji, sin complejos frente a Tavares / EFE

"No diría que no me dieron suficientes oportunidades. Me dieron oportunidades e intenté maximizar las que tuve. Así que diría que fue moderado, ellos no me hicieron nada malo a mí pero tampoco hicieron mucho por mí tampoco. Fue una oportunidad moderada, no demasiadas oportunidades diría", comentó Nnaji desde Estados Unidos.

Pocos minutos en el Barça

Ante la presencia de Willy Hernangómez y de Jan Vesely en el pívot, a falta de la más que posible llegada otro '5', la posibilidad de tener muchos minutos en pista es mínima. Es por eso que el jugador ha optado por iniciar un nuevo camino y soñar con la oportunidad de jugar en la NBA.

"Me estoy sintiendo bien. Tuve un pequeño problema en el segundo partido con mi espalda y tenía algo de rigidez. Pero estamos trabajando para liberarlo todo, sentirme mejor y estar al 100%", dijo Nnaji hace dos semanas, que ahora se centrará en encontrar un hueco en alguna franquicia de la liga norteamericana.