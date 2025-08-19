El Barça hace oficial el regreso de Youssoupha Fall

El Barça anunció la continuidad de Youssoupha Fall en el equipo azulgrana la próxima temporada. Pese a que en un principio no se contaba con el pívot senegalés, finalmente la secretaría técnica ha decidido dar media vuelta y firmarle un año más al interior, que volverá a compartir posición con Willy Hernangómez y Jan Vesely.

Desde Dakar, Fall quiso enviar un mensaje a la que volverá a ser su afición la próxima campaña. "Culers, estoy muy feliz por continuar en el Barça la próxima temporada. Daré lo mejor de mí para vosotros y para el equipo".

En el comunicado, el Barça destacó la voluntad que ha tenido el jugador de seguir vistiendo la camiseta azulgrana. "Ha demostrado desde el primer día que quiere ser jugador barcelonista. Siempre hemos valorado su continuidad porque es muy querido por los compañeros y por el Club. Para nosotros es fundamental contar con jugadores que realmente quieran estar aquí y hagan un esfuerzo por evidenciarlo", comentó Juan Carlos Navarro en declaraciones a la web del club.

Para justificar el porqué de la continuidad de Fall en el Barça, Navarro ha explicado que la decisión viene condicionada por el proceso de confección de la plantilla. "El dibujo del equipo con Jabari Parker y otros potenciales movimientos condicionaban la confección del equipo y, en particular, del juego interior. A medida que han ido avanzando las semanas, hemos podido sumar a Fall. Y esto nos satisface mucho", detalló.

Fall, Vesely y Willy volverán a ser los pívots del Barça la próxima temporada / Javi Ferrándiz

Navarro también habló de las virtudes que ha ofrecido Fall en su primer curso como azulgrana y que seguirá aportando al equipo. "Nos da presencia e impacto físico, condicionando a los equipos rivales. Se complementa muy bien con Vesely, que se asocia más en la creación del juego interior y abre el campo. Y con Willy, que juega situaciones de uno contra uno de espaldas a la canasta y en las continuidades del pick&roll", explicó.

Además, en declaraciones que recoge la web del club, Navarro también ha desvelado las dificultades que se vienen viviendo en este mercado de fichajes por la tendencia actual en el baloncesto europeo. "La gran mayoría de jóvenes tienen como destino la liga universitaria de Estados Unidos, la NBA está muchos escalones por encima a nivel económico, la Euroliga ha pasado de 18 a 20 equipos y tiene participantes con un poder económico mayúsculo y el mercado asiático y australiano solo hace que crecer".

Fall, en un entrenamiento con el Barça / Javi Ferrándiz

Fall jugó 63 partidos en su primera campaña en el Barça. En Liga Endesa promedió 5,6 puntos y 4,2 rebotes por partido, mientras que en Euroliga sus medias fueron de 4,4 tantos y 3,3 capturas.