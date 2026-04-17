El Barça, obligado a ganar al FC Bayern, y a esperar rival en el Play-in

El Barça cerrará hoy la fase regular de la Euroliga en el Palau ante el FC Bayern (20.30 h.) con la obligación de ganar el conjunto alemán y esperar el resto de resultados para conocer su suerte en el próximo Play-In.

La primera premisa que deben certificar los de Xavi Pascual es conseguir la victoria ante el conjunto de Svetislav Pesic para asegurarse, como mínimo, el décimo puesto que les daría el billete para las eliminatorias previas de los cuartos de final de la Euroliga.

En caso de derrota, cosa que nadie espera ante un FC Bayern que no se juega nada en el envite, habría que estar pendiente del encuentro entre el Dubai Basketball y el Valencia Basket. Un triunfo de Dubai Basketball en su pista en Bosnia y Herzegoniva, dejaría fuera al Barça del Play-In, algo que nadie contempla.

Pascual confía en certificar el billete para el Play-in con una gran victoria esta noche en el Palau / FCB

Barça, ganar o ganar

Pero el primer trabajo de los blaugrana será imponerse al cuadro alemán que llega en muy buena dinámica de resultados, con cuatro victorias consecutivas, y que se presenta un Pesic que dirigirá su último encuentro como técnico, y lo hará en un Palau muy especial para él y que seguro le rendirá un gran homenaje, con placa incluida del club catalán.

De hecho, será un partido con una carga emocional importante porque se medirán los dos únicos entrenadores que han ganado la Euroliga con el Barça, primero lo hizo Pesic en el Palau Sant Jordi en 2003 y la última fue con Xavi Pascual en París, en 2010.

El Barça espera vivir una gran noche en el Palau con una victoria ante el FC Bayern / FCB

Pero dejando de lado ese momento especial en el Palau, en el plano deportivo, los azulgrana han de salir a por todas, conscientes que el trabajo lo deben hacer con una victoria ante el FC Bayern y después esperar acontecimientos en los otros encuentros.

Satoransky, de vuelta

Una de las grandes novedades del conjunto azulgrana podría ser la presencia de Tomas Satoransky, ausente en los últimos encuentros por problemas físicos, pero parece haber recibido luz verde para volver a la acción y en un momento clave de la temporada.

Con el checo en pista, y el regreso de Juan Núñez, el equipo gana piezas en la dirección del equipo, y que debe llevar a un triunfo a la espera de lo que suceda en el resto de partidos, pero con el trabajo hecho en el Palau, para cerrar la difícil y tortuosa temporada regular que ha vivido el Barça.

El equipo se muestra ilusionado por el reto que tiene por delante pensando en el Play-in de la Euroliga / FCB

Si los azulgrana vencen al Bayern, ya tienen la décima plaza asegurada y luego podría remontar posiciones hasta el octavo puesto, dependiendo del resto de resultados. Lo harán si derrotan al Bayern, si Estrella Roja pierde ante el Real Madrid, Panathinaikos cae también contra Anadolu Efes y Mónaco vence al Hapoel Tel Aviv. El triple empate a 21 triunfos entre catalanes, serbios y griegos favorecería al Barça, que tiene un balance de tres victorias y una derrota ante ellos.