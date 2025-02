El Barça, obligado a asaltar el fortín de ‘La Fonteta’

Sin apenas tiempo de coger aire ni recuperar fuerzas después del exigente encuentro del viernes ante Olympiacos y que acabó con derrota azulgrana en la última jugada (88-90), el Barça tiene un autentico reto esta tarde en La Fonteta donde le espera un Valencia Basket que todavía no conoce la derrota en su pista.

Los de Pedro Martínez, que llegan al duelo de hoy (18.30 h.) con la cuarta derrota de la temporada en la pista del MoraBanc Andorra ( 86-84) no quieren perder comba en los primeros puestos de la clasificación en la Liga Endesa, donde ocupan una destacada tercera plaza compartida (14-5) y quieren llegar a la Copa con una victoria importante ante el Barça.

Para el conjunto de Joan Peñarroya, les llega un duelo que exigirá el máximo a una exígua plantilla de tan solo 12 jugadores después de haber perdido para los próximos dos meses a uno de los jugadores determinantes, Jan Vesely, y sin visos de refuerzos en los próximos días.

Al límite de las fuerzas

El esfuerzo físico que hizo el conjunto azulgrana ante Olympiacos fue admirable, al límite de sus fuerzas, pero acabó en derrota, algo que no ayuda anímicamente al equipo y menos con una visita tan exigente como a La Fonteta.

Joel Parra quiere protagonismo en el duelo en Valencia / DANI BARBEITO

La plantilla corta pierde incluso a otro jugador, el ex del Valencia, Justin Anderson, que acabó el encuentro ante el Olympiacos con problemas físicos y no estará con sus compañeros en esta Jornada 20, a la espera de que pueda incorporarse con el equipo en la Copa.

Un Valencia, que al amparo de su afición en La Fonteta, se presenta como un rival muy complicado por el estilo físico que presenta el conjunto de Pedro Martínez, y que tratará de explotar el cansancio que acumulen los blaugrana, sin tiempo a recuperar lo suficiente.

La Liga Endesa no da tregua

Pero la Liga Endesa no da tregua y no hay excusa posible por lo que el equipo azulgrana tendrá que volver a realizar un esfuerzo y tratar de sacar adelante un encuentro para no penalizar más en la tabla clasificatoria donde ocupan la octava plaza, y en puestos de play-off.

Fall está ganando protagonismo en el juego interior con la lesión de Vesely / DANI BARBEITO

Joan Peñarroya no busca excusas de ningún tipo, ni tan siquiera por contar con una plantilla tan corta, y aseguró tras la derrota ante Olympiacos, que “siempre salimos a competir y lo seguiremos haciendo en todas las competiciones”, comentó el técnico de Terrassa, consciente de las limitaciones que cuenta con esta plantilla demasiado corta.

Si el Barça cuenta con la baja de Laprovittola, para toda la temporada y la de Vesely, con las dudas de Justin Anderson, también presenta bajas el Valencia Basket, como la del joven Sergio de Larrea, con una luxación en el hombro izquierdo, y que se perderá la Copa, además de Amida Brimah y Jaime Pradilla, al que se reserva para la Copa.

El Valencia Basket, sin excusas

La duda del conjunto valenciano es otra de las jóvenes ‘perlas’ de la Liga Endesa, el dominicano Jean Montero, que ha sufrido esta semana un proceso vírico, con mucha fiebre, además de problemas en el tobillo.

Será el último duelo antes de la Copa del Rey donde el Barça debutará este jueves, ante La Laguna Tenerife, en unos cuartos de final que también será todo un reto para el conjunto azulgrana que no llega como favorito pero en el torneo del KO no se le puede enterrar antes de tiempo. Un triunfo en Valencia sería, sin duda, todo un espaldarazo para afrontar el torneo copero donde se decide el primer título importante de la temporada.