El Barça necesita que Kevin Punter despierte para poder soñar con la ACB

Después de caer en los últimos dos encuentros de la final de la Liga Endesa ante Valencia Basket, al Barça solo le queda ganar este miércoles (20h CEST) al conjunto taronja para poder forzar el quinto y definitivo partido de la serie por el título que se disputaría en el Roig Arena el próximo sábado 27 en el mismo horario.

El tercer asalto de la eliminatoria se saldó con una victoria visitante por 80-88, en un encuentro en el que Xavi Pascual y sus jugadores lograron remontar 18 puntos de desventaja (del 53-71 al 73-73), pero en el que terminaron cediendo ante una nueva exhibición de Jean Montero, autor de 29 puntos, seis asistencias, cinco rebotes y dos recuperaciones para 37 créditos de valoración.

Jean Montero firmó una gran actuación en el Palau / Valentí Enrich

Montero, intratable

El dominicano estuvo imparable, logrando por primera vez en la historia de una final ACB unos registros de 25-5-5. Se quedó a un punto de igualar a Thomas Heurtel como máximo anotador en una final en este siglo, y tan solo Pau Gasol (37) y Edy Tavares (41) han valorado tanto en unos partidos por el título también en este siglo. Montero está en 24 puntos por partido en estas finales de la Liga Endesa.

Si Montero es la cara, hasta el momento, Kevin Punter está siendo la cruz. La gran estrella del Barça está lejos de encontrar su mejor juego en el momento en el que el equipo más lo reclama, y sus anotaciones fueron realmente discretas en las dos derrotas de los azulgranas ante Valencia Basket.

Punter, desconocido desde el segundo partido

Tras anotar 14 puntos en el primer duelo y secundar la anotación de Will Clyburn (21) y Nico Laprovittola (20), 'KP' se quedó con únicamente dos puntos en el segundo asalto, firmando un discreto 1/9 en el tiro de campo. Esta temporada en Liga Endesa, tan solo había anotado menos puntos (0) en la visita del Barça al San Pablo Burgos.

Kevin Punter, ante Valencia Basket / EFE

El margen de mejora era muy amplio para el tercer partido, en su pabellón, ante su gente y sus aros. Punter llegó al Palau incluso antes de lo que lo hicieron el resto de sus compañeros, pero, de nuevo, volvió a no tener la noche. El neoyorquino firmó cinco puntos, con un acierto de los cuatro tiros de dos puntos que intentó, y con un 1/1 desde el triple. No anotó ningún tanto en la segunda mitad, mientras que Darío Brizuela se fue hasta los 11. Xavi Pascual fue justo con el donostiarra manteniéndole en pista cuando el equipo estaba remontando: Punter no llegó ni a los dos minutos en el último periodo.

A Punter le está costando poder encontrar la inspiración y la confianza en sus tiros. La defensa de Valencia Basket es intensa, y el hecho de que en muchos contactos no suene el silbato tampoco ayuda. Pero los dos contra uno que el escolta azulgrana recibe, y ese ritmo endemoniando de perfiles como el propio Montero, Brancou Badio o Sergio De Larrea, están castigando a Punter.

Kevin Punter reactivó el equipo en ataque para acercarse al descanso a Valencia Basket / VALENTI ENRICH

Una calidad fuera de dudas

Ahora bien, la calidad del '0' azulgrana está fuera de cualquier duda, y tras dos partidos discretos en anotación, lo más normal es que el jugador aparezca en el 'vida o muerte' del cuarto asalto de la serie. A Punter le motivan estas citas, y el significado de la palabra 'esconderse' lo desconoce. Pero el Barça necesita de su puntería para mantenerse con opciones de título, y las sensaciones de estas últimas horas deberán mejorar sustancialmente.