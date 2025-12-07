En Directo
Baloncesto
Barça - Morabanc Andorra, en directo: novena jornada de la Liga Endesa, hoy en vivo
El conjunto azulgrana busca la quinta victoria de la temporada en la ACB
Xavier Zapater
Barça y Morabanc Andorra se enfrentan en el Palau Blaugrana en la novena jornada de la Liga Endesa.
¡QUINTETO DE MORABANC ANDORRA!
Ya conocemos a los cinco jugadores que partirán de inicio en el MoraBanc Andorra. Este es el quineto por el que apuesta Joan Plaza:
Shannon Evans, Best, Okoye, Yves Pons y Pustovyi.
¡MOMENTO DE LAS PRESENTACIONES!
En estos instantes, están siendo presentados ante el público del Palau Blaugrana los jugadores de ambos equipos. Hay ganas entre la afición culé de volver a ver a su equipo, bajo las órdenes de un Xavi Pascual que les ha devuelto la ilusión.
¡Esto empieza!
VUELVE UN VIEJO CONOCIDO AL PALAU
Una de las principales amenazas ofensivas del conjunto del Principado es el ex del Barça, Kyle Kuric. El escolta de Indiana, que vistió la camiseta azulgrana durante cinco temporadas, está promediando este año más de 12 puntos por encuentro.
El equipo de Xavi Pascual deberá evitar que coja ritmo y sensaciones con el tiro.
¡IMÁGENES DEL CALENTAMIENTO!
¡Los jugadores de Barça y Andorra calientan sobre el parqué del Palau! En apenas 15 minutos arrancará este partido de la novena jornada de Liga Endesa.
¡Ya queda menos!
MORABANC ANDORRA, EN UNA DINÁMICA POSITIVA
A pesar de caer la semana pasada en casa frente al Joventut de Badalona (76-83), MoraBanc Andorra también llega al Palau en una línea ascendente de resultados. Los de Joan Plaza han sumado dos victorias en sus últimos tres partidos y están fuera de la zona de descenso.
¿Podrán dar hoy la sorpresa?
LA CLAVE DEL NUEVO BARÇA
Desde la llegada de Xavi Pascual al banquillo culé estamos viendo a un Barça diferente. El equipo ha dado un paso adelante en defensa y ha pasado de encajar más de 87 puntos por partido a recibir tan solo 73 de media.
¿El resultado? Tres victorias en cuatro partidos y la única una derrota, por la mínima en la pista del Efes.
EL BALANCE DE AMBOS EN LIGA ENDESA
Antes del partido de esta tarde, el Barça es séptimo en la clasificación de la Liga Endesa. Los azulgranas suman cuatro victorias y cuatro derrotas en el campeonato doméstico, tras un arranque de temporada complicado.
Por su parte, MoraBanc Andorra es 14º en la ACB, con un saldo negativo de tres triunfos y cinco derrotas.
¡BIENVENID@S AL DIRECTO!
¡Buenas tardes! Tras una meritoria victoria en Belgrado, el Barça recibe al MoraBanc Andorra en la novena jornada de la Liga Endesa. Oportunidad para los de Xavi Pascual de sumar una nueva victoria en el Palau y colocarse con un récord positivo en la competición.
¡El partido arrancará en apenas 30 minutos (17:00 hora peninsular española)!
