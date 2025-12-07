Barça - Morabanc Andorra, en directo: novena jornada de la Liga Endesa, hoy en vivo

VUELVE UN VIEJO CONOCIDO AL PALAU

Una de las principales amenazas ofensivas del conjunto del Principado es el ex del Barça, Kyle Kuric. El escolta de Indiana, que vistió la camiseta azulgrana durante cinco temporadas, está promediando este año más de 12 puntos por encuentro.

El equipo de Xavi Pascual deberá evitar que coja ritmo y sensaciones con el tiro.