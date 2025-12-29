Barça - Mónaco: horario y dónde ver por TV la 19ª jornada de la Euroliga

Barça y Mónaco se enfrentan este martes 30 de diciembre en el Palau Blaugrana en la 19ª jornada de la Euroliga. El conjunto azulgrana pondrá punto final a la primera vuelta de la competición europea con el claro objetivo de lograr un triunfo para seguir en la parte alta de la tabla clasificatoria. Delante, un rival directo con viejos conocidos y que fue el verdugo del equipo catalán en el playoff previo a la Final Four de la pasada campaña.

Te contamos a qué hora juega el FC Barcelona contra Mónaco y dónde ver online y en vivo el partido en España.

Wily Hernangómez, en un partido de Euroliga ante el Mónaco / Javi Ferrándiz

Derrota polémica en Estambul

El Barça llega a la cita tras haber tropezado en Estambul en el último partido de Euroliga ante Fenerbahçe. El vigente campeón del torneo derrotó a los azulgranas por la mínima (72-71) en un partido condicionado por una personal sobre Wade Baldwin que los árbitros cambiaron a acción de tiro. El estadounidense no falló desde la línea de personal, a la que visitaron hasta en 24 ocasiones por únicamente 4 del conjunto azulgrana.

Fenerbahçe lanzó 20 tiros libres más que el Barça durante el partido / EFE

La derrota ante el conjunto de Sarunas Jasikevicius no empaña una buena dinámica en la competición europea desde la llegada de Xavi Pascual al equipo. Son cinco victorias en siete encuentros que han permitido al Barça seguir en la parte alta de la clasificación, con el segundo mejor balance de victorias y derrotas de la competición (12-6), tan solo por detrás del Hapoel Tel Aviv, que tiene un triunfo más.

En Euroliga, Kevin Punter es el máximo anotador del Barça con 15,9 puntos de media por partido, acompañado por Will Clyburn (14,4) y Tornike Shengelia (12,9). El alero estadounidense es baja segura para el partido, mientras que el '4' georgiano sigue día a día en ese trabajo para tratar de dejar atrás la pubalgia que arrastra.

Kevin Punter anotó 43 puntos en la épica victoria del Barça ante Baskonia / Dani Barbeito

Los peligros del Mónaco

Delante, el Barça tendrá a un Mónaco que llega a la capital catalana con una derrota más que su contrincante (11-7), pero que viene de derrotar al Real Madrid en la pasada jornada por 100-95, gracias a los 22 puntos de Elie Okobo y a los 15 de Mike James. El base estadounidense es un curso más la referencia en ataque de los de Vassilis Spanoulis, con 16,7 tantos de media por encuentro.

Además, será un partido especial para un Nikola Mirotic que regresará al Palau por segunda vez tras su salida del club azulgrana en 2023. El hispano-montenegrino promedia en Europa 11,1 puntos y 4,4 rebotes por encuentro.

Mirotic se emocionó en su regreso al Palau / DANI BARBEITO

A QUÉ HORA JUEGA EL BARÇA ANTE MÓNACO

El partido entre Barça y Mónaco de la 19ª jornada de la Euroliga se disputa en el Palau Blaugrana este martes 30 de diciembre a partir de las 20:30 horas (CET).

DÓNDE VER LA EUROLIGA POR TV

En España, el partido de la Euroliga entre Barça y Mónaco correspondiente a la 19ª jornada se podrá seguir por televisión a través de Movistar Plus, en el canal Vamos (dial 8 y 50).

Además, SPORT ofrecerá la narración del partido, así como la última hora relacionada con el encuentro.